Премьер-министр Дании назвала идею Трампа о покупке Гренландии абсурдной

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала абсурдной идею президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии, передает телеканал DR.
«Это абсурдная дискуссия, и Ким Кильсен (премьер-министр Гренландии ред.) ясно дал понять, что Гренландия не продается, так что все разговоры прекратились. С другой стороны, много других вопросов, которые мы бы хотели обсудить с президентом США. Например, усиление сотрудничества в Арктике», — заявила Фредериксен журналистам в ходе визита в Гренландию.
Она также отметила, что Дания по-прежнему готовится к визиту президента США, запланированному на 2-3 сентября. Ранее в ходе пресс-конференции Трамп выразил сомнения по поводу того, что визит состоится.
Так же ранее в ходе пресс-конференции Трамп подтвердил, что действительно интересовался возможностью покупки Гренландии. Остров принадлежит Дании и имеет стратегическое значение для освоения Арктики.(РИА Новости)