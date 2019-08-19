Премьер-министр Дании назвала идею Трампа о покупке Гренландии абсурдной

«Это абсурдная дискуссия, и Ким Кильсен (премьер-министр Гренландии ред.) ясно дал понять, что Гренландия не продается, так что все разговоры прекратились. С другой стороны, много других вопросов, которые мы бы хотели обсудить с президентом США. Например, усиление сотрудничества в Арктике», — заявила Фредериксен журналистам в ходе визита в Гренландию.