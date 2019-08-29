Прав месье Макрон или лукавит, покажет время

Во вторник, президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на совещании послов республики, заявил, что «эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений».

«Мы видим конец западной гегемонии в мире, — отметил он. — Обстоятельства меняются». По его словам, «это, в частности, укрепление новых держав». «Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии».

Также Макрон заявил, что Франции необходимо глубоко переосмыслить и построить новые отношения с Россией. «Мы находимся в Европе, если мы не построим новые отношения с Россией, то мы останемся с напряженностями, замороженным конфликтом и последствиями холодной войны, — отметил он. — Мы должны глубоко переосмыслить наши отношения и выстроить их заново». «Каждый день необходимо делать шаги в этом направлении», — сказал он послам.

Французский лидер также заявил, что Россия необходима западному миру для того, чтобы построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе. Отталкивание России от Европы было бы «огромной стратегической ошибкой», — подчеркнул он.

Данное заявление президента Франции можно рассматривать по-разному. Можно увидеть в этом заявлении политический ход, а можно рассматривать как важную составную сложившегося геополитического положения в мире.

Примечательно и то, что с похожим заявлением выступил и министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы понимаем, что сегодня меняется положение США в мире. Раньше эта страна думала, что может доминировать везде, а сегодня таких возможностей нет. США сами это признают. Возникает большее число игроков, которые начинают влиять на международную политику и друг на друга», — передает ТАСС слова индийского министра.

Глава МИД Индии также отметил, что утрата влияния одного государства и одной цивилизации в контексте глобализации очевидна, а укрепление статуса «Большой двадцатки» в противовес «семерке» является тому подтверждением: «Мы пришли к тому, что на смену «Большой семерке» пришла «Большая двадцатка», это теперь важнейший международный клуб. Формат «двадцатки» показывает, что понимание мира изменилось…».

Подписанный в 1955 году Варшавский пакт между социалистическими странами Европы и СССР, по факту разделил мир на двухполярный. Существовало два центра, которые решали судьбу мира. Падение СССР в 1991 году автоматически уничтожило и ОВД ( организацию варшавского договора). После этого мир вошел в новую эпоху. Эпоху однополярного мира при доминировании США. Вашингтон же в свою очередь, пусть и формально, прислушивался к своим европейским союзникам, которые также стали выгодополучателями от падения Советского союза.

С момента полного западного доминирования прошло чуть больше четверти века. Но мир перестал быть таким, каким был на момент распада СССР. Гегемония США и в целом Запада не решила, или же не смогла, а точнее не захотела решать проблемы, напротив создала новые, и при этом еще больше оторвалась в своем развитии от всего остального мира.

Возможно, существование этих мировых проблем и является залогом удачи западной экономической модели, тем не менее, существующие проблемы говорят о том, что возник запрос на перезагрузку всей мировой политико-правовой, геополитической и финансово-экономической системы. Если говорить о правовом поле и СБ ООН, то это то положение, которое было зафиксировано по итогам Второй мировой войны.

Тогда такие страны как Индия, Иран, Турция, Бразилия, или тот же Китай, были еще не настолько сильны, чтобы с ними считаться. Теперь же экономики этих стран постепенно начинают выходить на более или менее стабильный уровень, и сейчас западные страны зависят от рынков сбыта этих стран. Но при этом те же западные страны не собираются признавать права этих стран в политико-правовой плоскости.

Отдельная история — Россия, пережившая сложный период падения СССР, но сегодня, несмотря на всю экономическую отсталость, с политической точки зрения обойти ее невозможно. Можно сколько угодно сбрасывать ее со счетов, но отрицать ее ядерный потенциал невозможно. Или же другой пример, «танкерная война» между Ираном, Британией и США, где Иран оказался победителем, и США пришлось отступить.

В словах президента Франции есть правда. Однополярный мир перестал отвечать запросам мира. Он не работает. Нужна перезагрузка. Он также прав и в вопросе с Китаем, страной, которая на сегодня является единственной, способной открыто вести торговую войну с США.

В становлении Китая как мировой державы сыграло роль множество факторов и в первую очередь политика Запада, который в угоду своим финансовым интересам в итоге дал Китаю технологии. Сейчас эти западные кампании не собираются выходить из Китая даже перед угрозой американских санкций, так как потеря китайского рынка больно ударит по финансовой составляющей этих компаний.

Но месье Макрон одновременно лукавит. Эпоха доминирования Запада никуда не делась и не может деться. Во-первых, на сегодня самые стабильные в политическом и экономическом плане страны мира – это западные страны. Все страны, хотят получить свой кусок именно на западном рынке. Во-вторых, технологии. Несмотря на развитие таких стран, как Россия, Турция, Иран, Индия, и ряд других стран, в научно-технологическом вопросе эти страны сильно отстают.

Сегодня в этих странах собственное технологическое развитие не вышло на уровень даже производства и обеспечения себя скоростными поездами. О чем речь? Все самые лучшие специалисты, ученые, математики, химики, физики, и самое главное IT специалисты стремятся работать в западных странах, в западных организациях: и зарплата высокая и работаешь среди лучших.

Интернет сегодня – это важнейшая составляющая часть мира и все последние системы разрабатываются на Западе. Вспомните, когда Google был вынужден закрыться для Huawei и в один миг все гаджеты данной фирмы превратились в куски металла. Так кстати США могут «наказать» любую страну, а альтернатив этой монополии и доминированию нет.

Или же если взять авиацию. Как бы Россия и Китай не старались, а альтернатив Boeing и Airbus в крупных масштабах нет. Поэтому резюмируя данную весьма спорную и сложную тему, нужно сказать, что месье Макрон в отдельных случаях прав, но в целом, западная мировая гегемония будет продолжаться еще долго, и даже Китай со всей своей мощью не может бросить вызов этому миру.