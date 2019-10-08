Пожар в торговом центре Бина потушен — ФОТО

Пожар в торговом центре «Бина» потушен.

Как передает МЧС, 8 октября в 00:41 на горячую линию МЧС поступило сообщение о пожаре в торговом центре «Бина» в Гарадагском районе Баку.

На место вызова немедленно были привлечены подразделения противопожарной службы Государственной службы противопожарной охраны МЧС. Пожару была присвоена третья степень.

По данным ведомства, всего в тушении огня было задействовано 130 человек личного состава, 30 единиц техники от Государственной службы противопожарной охраны, 37 человек личного состава, 5 единиц техники от Службы спасения особого риска, 51 человек личного состава и три единицы техники от Войск гражданской обороны.

В 02:46 пожар был потушен.