Около 350 человек заблокированы в верхней части небоскреба в Гонконге, где в среду произошел пожар. Об этом сообщил новостной портал Dimsum Daily.

По его данным, из здания к этому часу были эвакуированы порядка 165 человек. Еще около сотни застряли на открытой платформе в районе пятого этажа и 350 — в зоне крыши.

На данный момент известно о восьми пострадавших.

Пожар вспыхнул в обеденный перерыв в здании Всемирного торгового центра (World Trade Center), расположенного в оживленном районе Козуэй-бэй на острове Гонконг. Первые сообщения о возгорании 08:37 по бакинскому времени. В настоящее время пожарные присвоили огню третий уровень из пяти.

38-этажная башня включает в себя торговый центр с магазинами и ресторанами, над которыми расположены офисные помещения. Нижняя часть здания — от подземной парковки до пятого этажа — была закрыта в связи с масштабными ремонтными работами, торговые точки там временно не работали. Для посетителей были открыты лишь рестораны с шестого по 13-й этажи, а также офисы с 14-го по 38-й.

Предполагается, что возгорание произошло в технической комнате на первом этаже, откуда огонь распространился на строительные леса. (ТАСС)