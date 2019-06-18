Повышены оклады работников Министерства юстиции Азербайджана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячного денежного обеспечения военнослужащих, имеющих специальные звания сотрудников и ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников Пенитенциарной службы и Главного медицинского управления Министерства юстиции Азербайджанской Республики.

Ежемесячное денежное обеспечение военнослужащих, имеющих специальные звания сотрудников Пенитенциарной службы и Главного медицинского управления Министерства юстиции Азербайджанской Республики увеличено в среднем в объеме 40 процентов их должностных окладов.

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.