Потребительскую «авоську» подгонят под возросший зарплатный минимум

Увеличив минимальную зарплату, в правительстве готовятся пересматривать потребительскую корзину. Как выяснилось, в результате последнего повышения минимальной оплаты труда до 250 манатов, прожиточный минимум в 180 манатов оказался ниже утвержденного порога зарплат.

Словом, недавнее заявление замминистра труда и социальной защиты населения Анара Алиева о возможном пересмотре «стандартов потребительской корзины» повлекло немало вопросов. Спрашивается, на каком основании была повышена минимальная зарплата, если стоимость потребительской корзины, от которой напрямую зависит величина прожиточного минимума и минимальной зарплаты, только подлежит пересмотру?

Ведь прожиточный минимум определяется, исходя из стоимости потребкорзины, и прежде чем повышать минимальную зарплату, следовало позаботиться о подсчете минимального уровня жизни. Иначе как определить, на какую именно сумму поднимать зарплатный минимум? И почему надбавка составила именно 70 манатов – не больше и не меньше? Исходя из каких подсчетов определили эту сумму?

По данным госчиновника, выступившего в эфире Общественного телевидения, повышение минимальных пенсий и зарплат, а также заметный рост в ряде сфер вынесут на повестку дня необходимость пересмотра стандартов прожиточного минимума и потребительской корзины.

«В Азербайджане существует закон «О прожиточном минимуме», — напомнил замминистра. — Согласно требованиям этого закона, стандарты прожиточного минимума, суммы минимальной зарплаты, пенсий и государственной социальной помощи связаны с уровнем прожиточного минимума. Последний, в свою очередь, ежегодно утверждается Милли Меджлисом».

Он также признал, что по действующему законодательству, состав потребительской корзины пересматривается каждые три года при участии представителей государственных органов. Но и тут возникают резонный вопрос: почему, в таком случае, потребительская корзина азербайджанцев не пересматривалась, начиная с 2014 года? Обновлённый состав её стал применяться с 1 января 2015 года и действует уже пятый год без каких-либо изменений. И почему о пересмотре параметров корзины вспомнили именно сейчас, после решения повысить минимальную зарплату?

По свидетельству эксперта-экономиста, исполнительного секретаря движения `Республиканская альтернатива` (REAL) Натига Джафарли, все объясняется просто. Недавним решением в стране повысили минимальную зарплату и пенсию, и теперь государственные органы просто начнут подгонять параметры корзины и прожиточного минимума под эти цифры.

«Прожиточный минимум долгое время неправильно подсчитывался в Азербайджане, — ответил эксперт на запрос # . – Индикаторы, по которым должны подсчитывать прожиточный минимум и стоимость минимальной потребительской корзины все это время были достаточно консервативны, иные пункты вовсе не менялись годами. Допустим, по непродовольственным товарам корзины пара обуви рассчитывалась на три года, на пять лет одно пальто или плащ».

Собеседник отметил, что после указа главы государства о повышении минимальной зарплаты и пенсии, прожиточный минимум решили подогнать к указу. «Изначально стоимость минимальной корзины и прожиточный минимум не подсчитывались. И теперь, после существенного повышения минимальной зарплаты и пенсии, начнут подгонять под эти цифры потребительскую корзину и прожиточный минимум. Т.е. все происходит наоборот».

Зачем же в таком случае нужна потребительская корзина, и что она представляет собой в нашей стране?

Известно, что примерный расчётный набор, характеризующий типичный уровень и структуру потребления, пересмотренный в 2014 году, включает 12 видов продовольственных товаров. Это хлеб и хлебные изделия, картофель, овощи, фрукты, мясо и мясные продукты, молоко и молочные изделия, рыба и рыбная продукция, яйца, сахар, растительные масла, сливочное масло и прочие. Кроме того, в её составе 10 видов непродовольственных товаров, включая верхнюю и тёплую одежду, нижнее белье, обувь, школьные принадлежности, спальные принадлежности, лекарственные средства и медикаменты.

Потребительская корзина также учитывает пакет из 10 платных услуг, включая расходы на коммунальные и транспортные услуги, оплату связи и доступа в Интернет. «По итогам изменений 2014-го года в корзину добавили 1 час интернета в день на семью. Это было сделано после наших многократных выступлений», — сказал Джафарли.

Следует отметить, что впервые состав минимальной потребительской корзины был утверждён правительством в июне 2005 года, а в предпоследний раз он пересматривался 30 апреля 2009 года. Иными словами, потребительская корзина в Азербайджане утверждается ежегодно, однако за постсоветский период серьезные изменения вносились только один-два раза. В результате последних предкризисных изменений 2014 года потребительская «авоська» сильно полегчала – и даже хлеба в ней стало меньше, не говоря уже о прочем продовольствии и непродовольственных товарах.