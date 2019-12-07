Порошенко предложил построить стену на границе с Россией

Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал действующим властям страны строить стену на границе с РФ, а не с Донбассом.

Ранее помощник президента Андрей Ермак заявил, что на случай отсутствия прогресса во время «нормандского саммита», который пройдет в Париже 9 декабря, у президента Украины Владимира Зеленского есть план «Б», который заключается в том, чтобы построить на линии соприкосновения в Донбассе стену и изолировать неподконтрольные территории.

По словам Порошенко, строительство стены с Донбассом может привести к отмене санкций с РФ. «Стройте стену на границе с Российской Федерацией, она вам понадобится», — заявил Порошенко в эфире телеканала «Прямой».

Также экс-глава государства подчеркнул, что в неудаче на переговорах в «нормандском формате» нет «ничего страшного». «Возвращайтесь на Украину, объединяйте нацию, стройте армию, стройте государство», — добавил Порошенко.