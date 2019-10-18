Помпео считает лицемерием избрание Венесуэлы в состав Совета ООН по правам человека

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал лицемерием избрание Венесуэлы в состав Совета ООН по правам человека (СПЧ). Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении главы американского внешнеполитического ведомства.

«К сожалению, [президент Венесуэлы Николас] Мадуро бесстыдно добился места в Совете ООН по правам человека, чтобы блокировать ограничения репрессий против венесуэльского народа. Печально, что другие страны проголосовали за предоставление места в совете представителю Мадуро, — отметил Помпео. — Это серьезный удар не только по жертвам режима, но и по правам человека в мире в целом».

«Совет должен отстаивать права человека в мире и говорить о ежедневных нарушениях со стороны бывшего режима Мадуро (так называют США правительство действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро — прим. ТАСС), — продолжил госсекретарь. — Вместо этого совет продемонстрировал бесстыдное лицемерие, предоставив место одному из самых серьезных нарушителей. В состав структуры входят авторитарные правительства таких стран, как Китай, Куба и Венесуэла». По его словам, поэтому США вышли из СПЧ в 2018 году.

«Избрание представителя Мадуро в состав — фарс, что в дальнейшем будет подрывать уже пошатнувшееся доверие к совету, — говорится в заявлении. — США усилят работу с союзниками и партнерами в поддержке усилий временного президента Хуана Гуайдо (лидера оппозиции Венесуэлы, провозгласившего себя главой государства — прим. ТАСС) по восстановлению прав человека и демократии в Венесуэле».