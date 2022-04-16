Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия осталась наблюдателем при Совете ООН по правам человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, этот статус предоставляет Москве возможности, сопоставимые с полномочиями государств-членов СПЧ.

«Мы продолжим вносить свои инициативы, принимать участие в переговорном процессе по проектам резолюций, делать выступления и заявления. Другими словами, сможем доносить до международного сообщества — пусть и в усложнившихся условиях — российскую позицию по актуальным международным вопросам», — сказал дипломат.

Ранее Россия была временно исключена из Совета ООН по правам человека — «за» проголосовали 93 государства. Против выступили 24 страны, еще 58 не стали голосовать. Среди тех, кто был против, — сама Россия, Белоруссия, Иран, КНДР, ЦАР, Эритрея, Боливия, Габон и Китай.

За всю историю СПЧ ООН из него исключали лишь одну страну — Ливию, в 2011 году, после жестокого подавления протестов режимом Муамара Каддафи. Членство Ливии восстановили через восемь месяцев — после свержения Каддафи.