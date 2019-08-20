Помощь иранскому танкеру США назвали пособничеством терроризму

Любая помощь иранскому супертанкеру Adrian Dariya 1 (который ранее назывался Grace 1) со стороны компаний и моряков будет рассматриваться Вашингтоном как материальная поддержка зарубежной террористической организации. Об этом заявил представитель Госдепа США, сообщает Русская Служба DW.

При этом представитель Госдепа особо подчеркнул, что США выразили свою «четкую позицию» в адрес правительства Греции, и указал, что Вашингтон предупреждает все средеземноморские порты о последствиях оказания помощи иранскому танкеру. Согласно службе отслеживания маршрутов движения морских судов Marine Traffic, танкер Adrian Dariya 1 в данный момент направляется в греческий порт Каламата. Как ожидается, он войдет в него 25 августа.

В свою очередь, греческий министр морского флота и островной политики Яннис Плакиотакис заявил, что не получал никакой информации о том, что супертанкер Adrian Darya 1 направляется в порт Каламата.