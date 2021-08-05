Великобритания намерена поднять в Совете Безопасности ООН вопрос о ситуации вокруг танкера Mercer Street, однако его обсуждение будет носить непубличный характер, а принятие каких-либо документов по этому поводу не планируется. Об этом сообщил в четверг ТАСС дипломатический источник.

«Великобритания действительно намерена поднять такой вопрос в закрытом формате», — сообщил собеседник.

Очередное заседание Совета Безопасности ООН состоится в пятницу, 6 августа, в 17.00 мск. Его основной темой, как ожидается, станет ситуация в Афганистане на фоне вывода войск США. Традиционно в закрытой части заседания отводится время на обсуждение не вынесенных в повестку ранее вопросов. Выступить с инициативой рассмотреть конкретную ситуацию, которая может угрожать международному миру и безопасности, может любой из членов Совета Безопасности ООН. Обсуждение в данном формате не влечет каких-либо обязательств и не сопровождается принятием общих документов, хотя инициатор обсуждения и примкнувшие к нему страны могут выступить с отдельным заявлением.