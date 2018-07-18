Ползучие гады выползают погреться на солнышке…

В весенне-летний сезон почти ежемесячно в отделение токсикологии Бакинского клинического медицинского центра, поступают от пяти до десяти человек, подвергшихся нападению змей. Среди них есть как жители апшеронских сел, пригородных поселков столицы, так и потерпевшие из регионов Азербайджана.

По официальным данным, с апреля текущего года в токсикологическом отделении медцентра курс лечения прошли более 40 пациентов, пострадавших от укусов змей и опасных насекомых. В сезон к медикам-токсикологам за помощью обращаются примерно 100-120 человек, ставших жертвами атак ядовитых пресмыкающихся.

Как отмечает главный токсиколог Министерства здравоохранения Азер Максудов, с повышением температурного режима в стране все больше людей страдают от нападений ядовитых змей. Все потерпевшие, поступившие в токсикологическое отделение из районов, были укушены гюрзой, а для абшеронского региона характерны укусы скорпионов и паука каракурта.

Об учащении змеиных атак говорят и участники социальных сетей, публикующих фотографии и видеозаписи, на которых запечатлены встречи со змеями.

Как комментирует ситуацию директор Института зоологии Национальной академии наук Азербайджана Эльман Юсифов, с наступлением жаркого сезона все больше этих пресмыкающихся выползают погреться на солнышке. А люди осваивают все больше территорий, строя дороги, дома, обрабатывая площади для выращивания сельхозкультур. При этом нарушается экосистема местности, поэтому логично, что теперь эти пресмыкающиеся часто соседствуют с человеком.

«Кроме того, причиной увеличения популяции змей в Азербайджане является не только жаркая погода, но и увеличение числа мелких грызунов на не возделываемых землях, где обитают грызуны, которые входят в рацион змей. Активизация змей в основном наблюдается в районах, расположенных в Кура-Аразской низменности. Следует отметить и территорию от Гобустанского и Абшеронского районов до Агстафы. Также увеличение численности змей наблюдается в Сальянском, Нефтчалинском и Билясуварском районах, расположенных вдоль реки Кура», — указывает специалист.

По словам Юсифова, чтобы обезопасить себя от змей, людям следует заделать имеющиеся трещины в домах, максимально ограничить доступ в погреба, которые являются излюбленными местами их обитания. Так как сейчас сезон сбора урожая, людям, работающим в поле, необходимо соблюдать определенные меры безопасности: надевать обувь с высоким голенищем. Во время походов в лес, следует брать с собой палку, и не заходить в места с высокой травой, в овраги. Сейчас пик активности змей, и эта активность продлится до октября. Затем они впадут в зимнюю спячку.

Во влажных местах, особенно вблизи водоемов, можно встретить ужей — черных, серых и даже зелено-серых с желтой или оранжевой отметиной на голове. Ужи бывают до 1,5 метра в длину. В целях защиты уж зачастую выделяет вонючую жидкость или прикидывается мертвым. Из безобидных представителей фауны, которых можно принять за змей, можно отметить слизни толщиной с палец и длиной от 10 до 15 сантиметров. Они обычно вылезают по ночам в мокрую погоду. Но слизни никакого вреда человеку причинить не могут.

А гадюка и гюрза — единственные ядовитые змеи, обитающие в Азербайджане, предпочитают сухие леса. Отличить их от безобидных змеек можно по серому цвету и зигзагообразному рисунку на спине, хотя бывают и абсолютно черные гадюки. Обычно змеи стараются заранее укрыться от человека, поскольку чувствуют приближение любого живого существа по вибрациям земли. А ночи змеи проводят в укрытиях, поэтому можно не бояться встречи с ними в темноте. Вероятность наткнуться на змею возрастает в утренние часы, когда начинается солнечная активность, и эти хладнокровные животные выползают погреться

44 просмотров