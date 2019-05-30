Полная компенсация вкладов вновь на повестке

О том, что система страхования вкладов населения Азербайджана нуждается в пересмотре и изменении, сообщил на прошедшей пресс-конференции председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин.

По его словам, действующая система страхования определяет максимальный уровень ставок, по которым страхуются размещенные в банках средства. По его свидетельству, существующая система больше подходит для кризисной ситуации 2015-2016 гг, и она не полностью отвечает требованиям сегодняшнего рынка. Желательно начать устанавливать максимальную сумму страхуемого вклада, поскольку это позволит клиентам быть внимательнее при выборе банка и ещё больше улучшит конкуренцию в секторе.

В Азербайджанском фонде страхования вкладов сообщили #, что устойчивость нашей валюты, действительно, привела к позитивным подвижкам в кредитно-финансовой сфере, отечественные коммерческие банки в минувшем году и первом квартале текущего года смогли увеличить кредитование, выросли активы финансовых структур.

К вопросу о том, настало ли время отказаться от полного страхования в пользу его классических механизмов и рассматривается ли такая возможность, в структуре отметили, что применение лимитов и внесение изменений в законодательство не в компетенции Фонда страхования вкладов: «Фонд страхования не занимается этим вопросом и не может информировать о возможных процессах, однако в указе главы государства относительно продления закона «О полном страховании вкладов» предусмотрены поправки в этот документ. В частности отмечается, что должны быть подготовлены предложения по изменению в законодательство».

Также выяснилось, что логика заявлений главы правления банка ВТБ (Азербайджан) Е. Кирина не в компетенции Фонда страхования, однако нельзя обойти вниманием тот факт, что сама по себе система страхования вкладов является инструментом, направленным на повышение инвестиционной привлекательности банковского сектора и интереса вкладчиков к банковской форме сбережения собственных денежных средств. Она гарантирует возврат вкладов, позволяет избежать их внезапного и массового изъятия в случае банкротства банка, повышает доверие вкладчиков к коммерческим банкам.

«Закон о полной компенсации вкладов населения, продленный в феврале текущего года, следует рассматривать в ключе заботы государства о гражданах и продолжения социально направленной политики высшего руководства страны. Внедрение этого механизма, безусловно, позволило стабилизировать уровень вкладов в кредитно-финансовых организациях страны, благодаря оперативному возмещению средств вкладчикам обанкротившихся банков и растущему доверию к отечественным финансовым организациям», — сообщили в структуре.

Здесь также отметили, что ситуация по вкладам в отечественных банках серьезно улучшилась, о чем свидетельствует сокращение ставок по кредитам и вкладам, а также снижение уровня долларизации банковских депозитов на фоне растущей ликвидности финансовых структур. Финансовая ситуация улучшается и банковский сектор уже не стремится прибегать к рискованным мерам и повышению ставок.

«На выплаты средств незастрахованных вкладчиков периодически выделяются деньги, полученные за счет возврата кредитов и продажи имущества этих банков, — сообщили в ведомстве. — Что же касается остальных банков, выплаты незастрахованных вкладов проводятся по принципу очередности, поскольку в первую очередь подлежат возврату средства Фонда страхования вкладов, которые были потрачены на компенсацию средств застрахованным вкладчикам. В остальных банках очередь незастрахованных вкладчиков еще не дошла, поскольку там возвращаются средства фонда».

Азербайджанский фонд страхования вкладов по состоянию на первое января текущего года выплатил вкладчикам Parabank, Zaminbank, Dekabank, Kredobank, Кавказского банка развития, Atrabank, Bank of Azerbaijan, Gandjabank, Texnikabank, United Credit Bank, Royal Bank, DemirBank и Bank Standard компенсации на 824,3 млн. манатов, говорится в сообщении Фонда. На данный момент идет процесс выплат по незастрахованным вкладам в ряде финансовых структур, таких как Royal Bank, «Гянджа банк», Qafqaz İnkişaf Banki, Deka-Bank.