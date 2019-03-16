Полиция задержала 31 участника акций «желтых жилетов»

«От 7 тыс. до 8 тыс. человек участвуют в манифестациях в Париже, из них 1,5 тыс. — крайне агрессивные [люди], которые пришли ради погромов», — сообщил министр внутренних дел Кристоф Кастанер в эфире телеканала BFM .

Между стражами порядка и участниками движения «желтых жилетов» начались столкновения. Как сообщает телеканал BFM, по последним данным столичной префектуры, задержан уже 31 человек. Правоохранители применили водометы и слезоточивый газ против наиболее агрессивных манифестантов

Ранее представитель жандармерии в эфире телеканала сообщала о 20 задержанных.

| 2019-03-16T16:55:50+00:00 16 марта 2019, 18:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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