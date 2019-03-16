Полиция задержала 31 участника акций «желтых жилетов»

«От 7 тыс. до 8 тыс. человек участвуют в манифестациях в Париже, из них 1,5 тыс. — крайне агрессивные [люди], которые пришли ради погромов», — сообщил министр внутренних дел Кристоф Кастанер в эфире телеканала BFM .

Между стражами порядка и участниками движения «желтых жилетов» начались столкновения. Как сообщает телеканал BFM, по последним данным столичной префектуры, задержан уже 31 человек. Правоохранители применили водометы и слезоточивый газ против наиболее агрессивных манифестантов

Ранее представитель жандармерии в эфире телеканала сообщала о 20 задержанных.