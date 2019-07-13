Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона

Стражи порядка пресекли акцию протеста нелегальных мигрантов в парижском Пантеоне, вытеснив ее участников на улицу. Как сообщает на своей странице в Facebook общество La Chapelle Debout! («Вставай, Ла Шапель!»), организовавшее манифестацию, во время противостояния с полицией были задержаны девять человек, передает ТАСС.

Вместе с тем сотни мигрантов, принявших участие в акции протеста, не спешат расходиться и до сих пор находятся в окрестностях Пантеона. Они вновь развернули баннеры и выкрикивают лозунги с призывом к властям предоставить им жилье и документы. Полиция оцепила территорию этой исторической усыпальницы, где покоится прах выдающихся деятелей Франции с конца XVIII века.

В пятницу газета Le Parisien сообщила о примерно 400 бездомных, преимущественно выходцах из Африки, которые устроили акцию протеста в Пантеоне. В свою очередь организаторы акции, которые именуют своих сторонников «черными жилетами», утверждали, что в здании находились более 600 человек.

Перед началом манифестации они опубликовали коммюнике, в котором возложили ответственность на действующие власти за проблему ухудшения условий проживания людей, которые ищут убежища во Франции. Они утверждают, что в Париже пустует 200 тыс. жилищ и призывают задействовать их для проживания соискателей убежища. Также «Вставай, Ла Шапель!» пишет, что протесты продолжатся до тех пор, пока все участники не получат необходимые документы.