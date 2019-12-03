План Турции по Сирии будет обсужден во время встречи Эрдогана с Меркель, Макроном и Джонсоном

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить в ходе четырехсторонней встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Борисом Джонсоном планы Анкары по созданию зоны безопасности в Сирии.

Встреча глав Турции, Германии, Франции и Великобритании пройдет во вторник на полях саммита НАТО в Лондоне.

«Этим вечером мы проведем переговоры с Францией, Германией и Великобританией. Оценим последние события, связанные с операцией «Источник мира» в Сирии. Что они сделали в рамках своих полномочий как страны, находящиеся в коалиции? Каким образом они могут оказать поддержку нашему плану? Вот это и обсудим. У них могут быть свои предложения – послушаем их», — сказал Эрдоган в эфире телеканала NTV.

| 2019-12-03T17:24:45+00:00 3 декабря 2019, 18:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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