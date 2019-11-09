Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем государственного флага

Первый вице-президент  Мехрибан Алиева в связи с Днем государственного флага Азербайджанской республики, который отмечается 9 ноября, поздравила азербайджанский народ.

Как сообщает Report, первый вице-президент опубликовала поздравление на своей странице в İnstagram.

В поздравлении говорится:

«Дорогие соотечественники!

Поздравляю всех вас с 9 ноября — Днем государственного флага Азербайджанской Республики! Пусть наш трехцветный флаг навеки величественно развевается над суверенным Азербайджаном! Желаю нашему народу здоровья, счастья, добра и любви, а нашей Родине – благополучия, мира и процветания!».

 

| 2019-11-09T13:36:59+00:00 9 ноября 2019, 13:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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