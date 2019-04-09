Пентагон нарастит военную мощь в космосе

Администрация США полагает, что исход следующего крупного конфликта в мире может зависеть от эффективности имеющихся у сторон вооружений в космосе, Вашингтон намерен их быстро наращивать. Об этом заявил во вторник исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан на Космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс, передает ТАСС.

«Наши соперники в настоящее время размещают в космосе вооружения, которые могут поразить имеющиеся у нас там средства. Китай и Россия осуществляют милитаризацию космического пространства, чтобы поставить под угрозу наши силы», — утверждал Шанахан.

«В то же время в ООН обе страны выступают за заключение международных соглашений, которые, как мы знаем, они не станут соблюдать. Ясно, в чем заключается угроза, мы вступили в эру соперничества между великими державами, и следующий крупный конфликт может завершиться победой или поражением в космосе», — добавил он.

По версии исполняющего обязанности министра обороны, Пекин и Москва разрабатывают различные типы вооружений, предназначенные для применения в космосе. В их числе он назвал лазерные и ракетные вооружения, а также средства, которые позволяют заглушать сигналы и нарушать работу навигационных систем, осуществлять кибератаки против размещенных в космосе спутников.

«Мы не намерены просто наблюдать, мы намерены действовать», — сказал Шанахан. Как он пояснил, Вашингтон нацелен на быстрое наращивание военной мощи в космосе.