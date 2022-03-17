Кризис на мировом рынке продовольствия стал ощутимым из-за пандемии коронавируса, когда из-за карантинных ограничений были нарушены цепочки поставок и сократились темпы производства. Как следствие – повышение цен на некоторые продукты питания.

Сейчас перед миром вновь возникла угроза продовольственного кризиса – на сей раз из-за военного конфликта между Россией и Украиной. Граждане нашей страны испытывают обоснованное беспокойство по этому поводу. О том, что этот конфликт окажет определенное негативное влияние на экономику Азербайджана, говорится и в ежемесячном обзоре Всемирного банка. Это влияние будет проявляться, в частности, из-за проблем с импортом из РФ. Азербайджан зависит от поставок пшеницы из РФ и Украины, и это является потенциальным риском для продовольственной безопасности. Кроме этого, мировой рост цен на продовольствие приведет к ускорению внутренней инфляции в Азербайджане», — подчеркивает ВБ.

Действительно немалую часть продуктов мы получаем именно из этих стран, а также из Беларуси. Это не только пшеница, но и подсолнечное масло, сахар, немалый процент мясных и молочных изделий и т.д. Хотя наша страна стремится развивать ненефтяной сектор, в том числе сельскохозяйственный и пищевую промышленность, по многим продовольственным пунктам она зависит от импорта из разных стран.

Сможет ли ситуация на мировом рынке продовольствия стал стимулом для увеличения местного производства?

По мнению председателя Союза свободных потребителей Азербайджана Эюба Гусейнова, это возможно, как и появление большего числа местных товарных знаков. Он также считает, что российско-украинский конфликт скажется на рынке потребительских цен нашей страны. Если возникнут перебои в поставках, это может создать проблемы, и наши производители должны быть готовы к новым вызовам. Эксперт уверен, что фермерам необходимо объединяться в кооперативы.

Доцент кафедры международной экономики UNEC Эмин Гарибли отметил в беседе с #, что в период пандемии коронавируса, да и до нее, экономика столкнулась с необходимостью ускорения применения более энергосберегающих, более рентабельных технологий. Сейчас переход к ним идет во всем мире. При их использовании можно получить большую эффективность, в то же время они не наносят вред окружающей среде.

«Надо учитывать и природный фактор, ведь, по многим прогнозам, ближайшие годы и в соседних странах, и в Азербайджане будут более засушливыми, возможна нехватка водных ресурсов. Все это заставляет пересмотреть подходы и применять новые методы орошения», – говорит Гарибли.

Он подчеркнул, что нам необходимо в первую очередь обеспечить свою продовольственную безопасность и диверсифицировать экспортно-импортный потенциал. Но это не значит, что, если, скажем, на мировом рынке наблюдается ажиотаж в связи с зерном, мы должны перейти исключительно на выращивание пшеницы. Нужен научный подход, важно оценить, какие культуры у нас лучше выращивать и какие из них более прибыльные, учитывая наш рельеф, климат и т.д.

«В Карабахе есть немало территорий, которые мы сможем использовать для выращивания сельскохозяйственной продукции. В этом году мы планируем использовать дополнительно 100 тысяч гектаров, что также сыграет немаловажную роль в обеспечении продовольственной безопасности. Всеми продовольственными товарами невозможно себя обеспечить, потому не нужно предпринимать поспешные решения. Нужно, – говорит Гарибли, — изучать также экспортный рынок. В России сейчас девальвация, весной и летом мы будем традиционно экспортировать туда большое количество сельхозпродукции, но цена упадет в пересчете на доллары. Соответствующие органы должны оперативно проводить мониторинги и оценку ситуации».

Экономист Асиман Гулиев в свою очередь отметил, что есть налаженные производственные цепочки и цепочки поставок.

«Конфликт России и Украины на какое-то время может их разорвать, но не думаю, что он будет продолжаться долго. Если даже допустить, что данные рынки на какое-то время будут недоступны, на их смену придут другие, правда, могут возрасти транспортные расходы», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что в любом случае проблем с продовольствием в Азербайджане в обозримом будущем точно не будет. Как на днях заявил премьер-министр страны, в республике предпринимаются превентивные меры, в частности в отношении обеспечения запасами основных продовольственных товаров.

«У нас есть производство, которое в определенной степени удовлетворяет потребности населения. В отличие от многих стран, – уверен Гулиев, – у нас проблемы нехватки удобрений не будет, так как мы их сами производим. Сложившаяся ситуация даст толчок развитию местного производства, но это не произойдет в одночасье. Для этого нужно будет не год, и не два».