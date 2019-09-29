Партия Курца лидирует с 37% голосов на выборах в парламент Австрии

Пять политических партий преодолели 4%-ный барьер и проходят в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) по итогам досрочных выборов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, лидирует Консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с ее председателем и бывшим канцлером Себастьяном Курцем. Таковы опубликованные в воскресенье австрийским информационным агентством APA первые экстраполированные данные выборов на основе подсчета 46% бюллетеней.

АНП набирает на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) 37% голосов. Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) набирает 22% голосов, правая Австрийская партия свободы (АПС) набирает на выборах 16% голосов. Четвертой идет партия «Зеленые» — 14%, партия «Новая Австрия» с 8% на пятом месте.

| 2019-09-29T21:52:17+00:00 29 сентября 2019, 23:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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