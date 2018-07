Отставки на назначения

В ходе кампании перед референдумом о выходе Великобритании из Евросоюза министр внутренних дел Тереза Мэй высказывалась очень осторожно. Практически в пользу противников выхода (Brexit) из ЕС.

Однако после того, как победили сторонники Brexit’а она стала его поддерживать. После того как она стала лидером Консервативной партии и премьер-министром Мэй произнесла свою известную фразу: Brexit means Brexit — выход есть выход. При этом в ее кабинете преобладали сторонники жесткого курса — полного разрыва всех соглашений с Европой.

Однако все пошло не слишком гладко. В первую очередь противники Brexit’а в деловых кругах требовали максимально мягкого выхода. Второй тупиковой проблемой стала граница между Северной Ирландией (Ольстером) и Ирландией. По ряду договоров она должна оставаться открытой без пограничного и таможенного контроля. Так как Ирландия является членом ЕС, то такая граница в случае жесткого Brexit’а фактически его дезавуировала.

После потери консерваторами большинства в палате общин правительство Мэй и ее положение как лидера партии и премьер-министра стало довольно шатким и как многим казалось ее дни на этих постах сочтены.

Тем не менее время шло, а Тереза Мэй продолжает занимать офис по адресу Даунинг стрит, 10 — резиденцию премьер-министра. Более того, в кабинете в результате довольно сложных и долгих переговоров с ЕС склоняются к более мягкой форме Brexit’а.

Однако категорически против выступили жесткие противники такого подхода. В официальной загородной резиденции премьер-министра Чекерсе состоялось заседание кабинета, которое продолжалось более 12 часов. Лидер проевропейского лобби, министр финансов Филип Хэммонд представил план взаимодействия с ЕС, своего рода мягкий вариант Brexit’а.

В нем говорится о создании зоны свободной торговли с ЕС для промышленных и сельскохозяйственных товаров, для чего Британия «будет стараться, чтобы ее правила в сфере торговли соответствовали нормам ЕС». Также в документе содержится идея создания «совместной таможенной территории», что означает фактическое сохранение членства в таможенном союзе ЕС и решает проблему границы между Ольстером и Ирландией.

Против выступили сторонники жесткого Brexit’а и подняли публичный бунт. Сначала в отставку подал министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис, а также его заместитель по работе в парламенте Стив Бейкер.

Вслед за ним в отставку ушел министр иностранных дел Борис Джонсон, который был одним из вдохновителей и звездой кампании за выход из ЕС. Несомненно, талантливый журналист Джонсон в своем письме в несколько театральной форме писал, что премьер-министр ведет Британию в «полу- Brexit», который обернется «статусом колонии».

Видимо Тереза Мэй предполагала такое развитие событий, успела подготовиться, и настроена решительно. Как пишет газета The Times, после встречи в Чекерсе премьер заявила, что готова уволить любого министра, если он откажется принять ее план по плавному выходу страны из Евросоюза.

Хотя в Европе и США зубоскалили, что в Великобритании царит полный хаос в системе власти и буквально считали считанные часы до отставки главы кабинета, однако все оказалось гораздо прозаичнее и менее драматично.

Хотя в Консервативной партии и ее фракции в парламенте достаточно много противников Терезы Мэй и есть конкретные желающие занять ее пост, в том числе и Борис Джонсон, заседание Комитета 1922 — парламентариев-консерваторов, так называемых заднескамеечников, показало, что премьер имеет серьезную поддержку.

Не последнюю роль играют некоторые опасения за результаты возможных досрочных выборов, в случае вотума недоверия правительству. Популярность консерваторов пока больше, чем у их оппонентов лейбористов, но имеет неприятную тенденцию к уменьшению. Так что в данный момент решили не рисковать, что не исключает возврата к вопросу осенью.

К концу октября должно быть подписано полномасштабное соглашение с ЕС по условиям будущих взаимоотношений. Оно утверждается в парламенте. Именно тогда как евроскептики среди консерваторов, так и сторонники жесткого Brexit’а могут снова попытаться дать бой премьер-министру.

Тереза Мэй неоднократно говорила и демонстрировала, что она проводит твердый политический курс по типу Маргарет Тэтчер, которой она старается следовать.

Новый британский министр иностранных дел Джереми Хант, более пяти лет возглавлявший министерство здравоохранения. На его место по охране здоровья Британии назначен Мэтт Хэнкок, который занимался культурой. Пост министра по вопросам выхода из ЕС получил Доминик Рааб. До этого он возглавлял ведомство по вопросам жилищной политики.

Вообще легкость, с которой британские министры перебрасываются на посты, где у них нет никакого опыта и даже соответствующего образования, выглядит несколько удивительной. Тем не менее, пехотный офицер Уинстон Черчилль никогда не служивший во флоте, оказался весьма эффективным первым лордом адмиралтейства, то есть военно-морским министром. Именно он не только предложил идею авианосцев, добился ее воплощения, но даже вложил личные средства в разработку модели самолета для таких кораблей и обучение летчиков.

Все дело в том, что в отличие от министров в нашем понимании в Британии глава ведомства занимается политикой, а технической работой ведают профессиональные заместители. Как говорится, министры приходят и уходят, а их постоянные заместители остаются. Именно они руководят текущей работой министерства. Обычно это профессионалы в данной области высокого класса.

Несомненно, что проблема мягкости Brexit’а являлась только поводом к атаке на премьера и последующих громких отставок. Расчет был довольно простой — представить Мэй как неудачницу и плохого защитника интересов страны перед Европой.

Интересно, что наряду с заседанием Комитета 1922 наиболее отпетые сторонники полного разрыва с ЕС собирались отдельно. Именно от них ожидали взрыва информационной бомбы и столь сильного давления на премьера, чтобы она ушла с поста. Не получилось. Ее речь на заседании комитета была встречена очень хорошо и завершилась под аплодисменты. Именно тогда стало ясно, что атака захлебнулась и заговор не удался. Именно поэтому Борис Джонсон сказал, что будет поддерживать переговоры с ЕС, неформальный лидер твердых евроскептиков Джэкоб Рис-Мог заявил, что он в корне не согласен с платформой правительства в отношении Евросоюза, но категорически выступает против смещения премьер-министра. Можно только представить чего стоило ему такое заявление, так как он рассматривается как один из первых кандидатов от консерваторов на пост премьер-министра.

Британская пресса разделилась в оценке происходивших событий. Газета The Guardian вышла под заголовком: «Мэй теряет Джонсона, но смотрит сверху вниз на мятежников». Деловая The Financial Times пишет, что Мэй цепляется за власть. А таблоид The Mirror написал, что «бесстыжий интриган Джонсон, желая стать лидером, нанес Терезе удар в спину».

При новом министре внешняя политика Великобритании, в частности, на российском направлении не изменится. По традиции она полностью определяется премьер-министром, а Тереза Мэй взяла такой уклон против Москвы, что поворот навряд ли возможен в обозримой перспективе. К тому же очередное отравление и смерть британской гражданки не добавит ничего хорошего в отношении к Кремлю. Очевидно, что об этом Мэй будет разговаривать с американским президентом Трампом накануне его встречи с Путиным.

Несмотря на Brexit Великобритания останется серьезным игроком на политической арене. Как бы Москве не хотелось, но никакого хаоса на берегах Темзы нет, и не будет. Несмотря на отставки и назначения.

