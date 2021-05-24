«Откровенно говоря, для назначения пенсий по инвалидности созданы группы маклеров».

Об этом в интервью АПА сказал председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев.

М.Гулиев отметил, что к нему обратился депутат от одного района:

«Он сказал, что около 40 жителей их района сейчас работают в России. Но эти люди 5 лет назад оформили инвалидность, карты дали членам своих семей, уехали в Россию. Есть и такие случаи. Этим вопросом должны заняться наши правоохранительные органы. Если бы эти средства не назначались таким лицам, можно было бы увеличить пенсии и пособия настоящих инвалидов, улучшить оказываемые им медицинские услуги».

Председатель парламентского комитета отметил, что часто обращаются и в комитет: «Я более 30 лет являюсь медицинским экспертом, в свое время работал в этой сфере в Министерстве труда и социальной защиты. Я вижу, что даже если у человека есть заболевание, оно не дает основание для назначения инвалидности, но он настаивает на оформление инвалидности. Бывает, что оказывается давления, шантажируют, делают незаконные предложения. В этом вопросе также должен быть контроль. Должен быть создан нормальный механизм. Здоровый человек наоборот, должен требовать свои права, чтобы ему была предоставлена нормальная работа, обеспечена занятость. То есть должны быть альтернативы, и наши граждане должны уметь их использовать».