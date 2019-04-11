Отменить выпускные экзамены: возможно ли это в нашей стране?

Многие родители старшеклассников, сами учащиеся, а также некоторые отечественные эксперты считают, что сдача выпускных экзаменов в школах совершенно бессмысленная процедура и лишний стресс для детей. С этим согласны далеко не все, приводя в качестве аргумента тот факт, что отметки можно «нарисовать», а экзамен выявит, стоят ли за этими отметками знания.

Тем не менее, в некоторых странах пошли на отмену выпускных экзаменов. Так, в соседней Грузии, парламент которой утвердил изменения в законе «Об общем образовании», предусматривающие отмену выпускных экзаменов в общеобразовательных школах страны. Теперь для получения аттестата зрелости выпускникам необходимо будет по всем предметам иметь положительные оценки выше 5 баллов по 10-балльной системе. По сообщению Минобразования Грузии, такие меры приняты для того, чтобы в школе больше внимания уделялось именно учебе, а не экзаменационной процедуре.

Стоит ли в нашей стране внедрить такую практику? Как рассказал #эксперт в области образования Надир Исрафилов, в мире нет единого мнения по поводу того, нужны в школах выпускные экзамены или нет.

«В разных странах система образования отличается. Где-то таких экзаменов и правда, нет. Что касается нас, то об их отмене в Азербайджане на сегодняшний день даже речи не идет. Но по поводу экзаменов можно услышать много нареканий со стороны родителей и самих детей. Раньше занятия в школах начинались 1 сентября и заканчивались в конце мая. Сейчас учебный год длится с 15 сентября по 14 июня и это создает ряд трудностей. Выпускные экзамены начинаются в апреле и родители отмечают, что школьники не успевают до этого времени усвоить весь необходимый материал. Такие ранние экзамены Центр объясняет сложным графиком работы. А после окончания школы, тут же приходится сдавать вступительные экзамены в вуз, что является огромной нагрузкой для детей. Недаром на экзаменах дежурит служба скорой помощи и осуществляется полицейский контроль», – считает эксперт.

По его мнению, самым оптимальным вариантом стало бы проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ), который является одновременно и выпускным из школы и вступительным в вуз. Такая практика существует во многих странах, в частности, в соседней России.

Н.Исрафилов отметил, что идея внедрения ЕГЭ в Азербайджане уже давно витает в воздухе, но раньше она была неосуществима. А все потому, что выпускные экзамены в школах принимало Министерство образования, а вступительные в вузы –Государственная комиссия по приему студентов, ныне ставшая Государственным экзаменационным Центром.

Сейчас проведение и тех и других экзаменов курирует именно этот Центр, потому, как говорит специалист, внедрить ЕГЭ не составит труда. Он рассказал, что руководство Центра уже как-то упоминало, что по этому поводу проводится работа.

Но выпускные экзамены наша страна, как считает Н.Исрафилов, отменить не готова. Это негативно скажется на качестве школьного образования.

«Экзамены подстегивают детей, мотивируют их к учебе, без них они совсем разленятся»,–заявляет он.

По его словам, надо больше внимания уделять школьному образованию.

«В этой сфере нужны изменения. Раньше, если ученик уходил из школы после 9 класса, он должен был принести справку из ПТУ или техникума, в котором продолжит учебу. Сейчас только 1% ушедших из школы после 9 класса продолжает учебу. К 2020 году мы перейдем на 12-тилетнее образование. Считаю, что в этом случае уже после 10 класса школьники при желании смогут уйти из школы. Это будет считаться полным средним образованием. А в 10 и 11 классах будет подготовка к поступлению в вуз. Но пока непонятно, как будет осуществляться переход из 10 в 11 класс– по итогам экзамена, собеседования или отметок. Одно время в некоторых школах дети сдавали вступительные экзамены для поступления в 10-ый класс. Это вызвало много критики и обвинений в коррумпированности школьной системы. Перемены никогда не принимаются однозначно»,–отметил эксперт.

Затронул он и вопрос вступительных экзаменов в вузы. По словам Н.Исрафилова, эта система далека от совершенства. Не секрет, что абитуриент может просто перенервничать и ответить на многие вопросы неправильно.

«Судить по одному тесту о знаниях–не самое правильное. Бывает, что бывший троечник набирает много баллов просто, как говорится, ткнув пальцем в небо, и ответив наугад. Имеют место и обратные случаи, когда круглые отличники проваливают экзамен, и совсем не потому, что они не учились, нельзя не учитывать психологический фактор. Потому сейчас даются две попытки поступления, а некоторые предлагают увеличить их до трех», — говорит Н.Исрафилов.

По его словам, существующая на сегодняшний день система поступления в вузы несколько обесценивает роль школы. Для того чтобы повысить роль средних учебных заведений в учебном процессе, было предложено принять следующую систему: часть баллов при поступлении в вуз будет засчитываться по результатам выпускных экзаменов, а часть по результатам вступительных, а затем суммироваться. Кроме того, с целью повышения роли среднего образования теперь в вузы призеры школьных Олимпиад и медалисты смогут поступать вне конкурса.

«Некоторые считают, что последнее изменение сделано напрасно, так как известны случаи, когда золотые медалисты проваливали вступительный экзамен, а значит, медаль они получили незаслуженно. Но я с этим не согласен, можно по одному или двум предметам завысить отметки, но не по всем ведь», –сказал он.

Н.Исрафилов отметил, что сейчас стало больше абитуриентов, набирающих высокие баллы при поступлении в вузы. Впрочем, многие уверены, что это заслуга не школы, а частных репетиторов. Тем не менее, по словам эксперта, в Азербайджане предпринимаются меры, направленные на улучшение качества образования. Пока мы находимся в поиске оптимального для нашей страны варианта, и сейчас изучаются разные схемы.