Отчисления по линии ГТК превысили бюджетные прогнозы следующего года

Государственный комитет статистики анонсирует рекордные бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета. В целом же за истекшие 11 месяцев этого года таможня не просто перевыполнила бюджетный прогноз текущего финансового года, но даже перечислила в бюджет сумму, превышающую заложенную в прогнозах бюджета — 2020.

Согласно данным официальной статистики, за 11 месяцев истекающего года ГТК перечислил в бюджет 4 млрд. 6,3 млн. манатов, полученных с импортно-экспортных операций. Таким образом, отчисления неполного финансового года уже превзошли на 6,3 млн. манатов прогнозы бюджета — 2020, заявленные на уровне 4 млрд. манатов. Упомянутый показатель превзошел уровень таможенных отчислений в «народный кошелек» за отчетный период прошлого года на 23,1%

Между тем, по данным самого таможенного ведомства, таможенные поступления за прошлый месяц составили 361 млн. манат, на 8,7% меньше, чем в октябре. Однако это не помешало фискальному ведомству превзойти ожидания текущего года в 3 млрд. 702 млн. манат и выйти на уровень прогноза следующего года.

По мнению независимых экспертов, рост поступлений по линии ГТК вызван относительно более прозрачной работой таможенного ведомства, претерпевшего перестройку на волне экономических преобразований, поскольку в стране не фиксируется экономический рост такого масштаба.

Другой причиной этого экономисты называют рост объемов поступающего в страну импорта.

Центробанк информирует, что товарный импорт в Азербайджан в январе-сентябре 2019 года увеличился на 31,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако здесь нелишне отметить, что двукратный рост этого показателя по государственному сектору связан с закупкой Госнефтефондом республики и доставкой в Азербайджан крупной партии золотых слитков.

«По госсектору рост товарного импорта увеличился в 2,3 раза – до 3,7 млрд. манатов, по частному сектору – на 2,3% — до 6 млрд. манатов», — сообщили в ЦБ. В Центробанке подчеркнули, что в структуре импорта 15,5% товаров поступило из России, 11,6% — Швейцарии, 11,1% — Турции, 9,3% — Китая, 6,3% — США, 4,9% — Германии, 3,8% — Канады.

По мнению экспертов, в наступающем году отчисления в государственную казну по линии ГТК могут увеличиться, в том числе ввиду ожидаемого повышения акциза на ввоз автомобилей старше семи лет. Кроме этого, под занавес года правительство продлило до 2021 года сроки протекционистских пошлин, направленных на защиту внутреннего рынка.

В частности отмечается, что специфические пошлины на импорт птичьего мяса, пищевых и племенных яиц, плодоовощной продукции и плодоовощных соков, цемента и цементного клинкера, гипса, кирпичей, алчипана, кафеля и метлаха обещают благоприятную рыночную среду для местных производителей перечисленной продукции.