Особенности армянской миграции

Статистика дает ответы на многие вопросы. Она же обнажает проблемы того или иного государства, либо демонстрирует уровень его развития. Против цифр, проще говоря, не попрешь. И в этой связи замечу, что появились крайне занимательные цифры. Итак, в прошлом году в Россию прибыли более 565 тысяч мигрантов, 90% из них приехали из стран СНГ.

Как отмечает «Российская газета», по количеству мигрантов по-прежнему лидирует Украина. Каждый четвертый приезжий (24%) – оттуда. При этом приток людей из этой страны снизился в прошлом году на 8,3%. Тут, правда, нужно уточнить, что не совсем понятна методика подсчета, касающаяся Украины. К примеру, часть Донбасса не контролируется официальным Киевом. Там созданы так называемые «ЛНР» и «ДНР». Это – украинские сепаратисты, активно поддерживаемые российской стороной.

Так вот на территории «ДНР» проживает, если верить официальным цифрам, более 2 миллионов человек. В «ЛНР» же живет, опять же согласно официальным цифрам, что-то около полутора миллионов человек. И у многих из них есть паспорта граждан Украины. Есть таковые, по имеющимся у нас данным, даже у жителей аннексированного Россией Крыма. Все это говорит о том, что очень немалое число людей на официально всем миром признанной территории Украины, я говорю про Крым и «ЛДНР» оказавшихся в заложниках российской захватнической политики, верят в возвращение в украинскую гавань.

И вот я вполне допускаю, что многие из них въезжают в РФ именно с украинскими паспортами. При этом, в любом случае, далеко не все из них являются мигрантами. Более применимое к ним слово — беженец. Совсем иная ситуация с цифрами, касающимися, к примеру, Казахстана. Он занимает второе место по количеству мигрантов в РФ. В абсолютных цифрах это 72,1 тысячи человек, рост – 0,6%. Тоже, мягко говоря, удивительная статистика. Ведь, уровень жизни и размер средней заработной платы в РК уже почти сравнялся с российским. При этом, важно учитывать и то, что есть и обратный процесс — россияне также едут в РК на заработки или навсегда.

Далее в списке стран СНГ, из которых в РФ больше всего приезжает мигрантов, расположился Таджикистан – 67,9 тысячи человек (плюс 7%). А вот четвертое и пятое места достались Узбекистану и Армении, из которых приехало 55,3 и 48,4 тысячи человек соответственно. Снижение составило в первом случае 13,6%, во втором – 0,97%.. При этом, именно для РА продолжающийся процесс оттока населения из страны является поистине ведущим к катастрофе.

Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомится с данными последнего демографического отчета ООН. Согласно ему, население РА в 2050 году сократится на 136.000 человек по сравнению с нынешним. А к 2100 году, согласно этому же отчету, в РА будет проживать 2.039.000 человек. То есть, на 913.000 человек меньше, чем сейчас. И это при том, что официально предоставляемые РА цифры о нынешнем количестве населения этой страны вызывают у экспертов, мягко говоря, большие сомнения.

Но, даже не это самое примечательное. Да, имеет место процентное снижение потока граждан РА, отправляющихся в РФ в качестве мигрантов. Но, количественно, в абсолютных цифрах, он не иссякает. И это при том, что в самой Армении практически нет уже русских. Более того, в РА царит откровенная русофобия. К примеру, в армянском сегменте социальной сети Facebook активнейшим образом тиражировалась страница, содержащая призыв «вывести 102-ю военную базу из Армении», авторы которой считают, что «российская 102-я военная база не обеспечивает интересы Армении и должна быть выведена с территории республики». Там же, кстати, размещались издевательские карикатуры на российского президента Путина.

Кроме того, в тех армянских СМИ, что находятся под патронажем новой армянской власти, регулярно выходят тексты, содержащие даже не просто критику в адрес России и ее руководства, но и откровенное хамство в адрес государства, которое официально в Ереване называют союзническим. Красной нитью во всех этих текстах проходит мысль о том, что Армении пора выходить из ЕАЭС и ОДКБ, и двигаться в сторону ЕС и НАТО. Армянские журналисты пишут, что Россия «стала слишком токсична».

И это все при том, что премьер-министр РА Никол Пашинян, регулярно совершая визиты в Москву, всячески пытается отрицать очевидное и заявляет о всестороннем развитии российско-армянских отношений. Это даже не лицемерие. Это просто сюжет из анекдота, в котором попавшему в бордель священнику предлагают или крест снять или штаны надеть. Слишком уж нелепо видеть, как поток армян отправляется навсегда в страну, которую в РА обвиняют во всех смертных грехах.