На миграционные процессы влияют различные факторы. В последние годы на них оказало существенное влияние пандемия коронавируса. Она затронула все страны мира, в том числе Азербайджан, так как из-за карантинных мер были введены ограничения на передвижения между странами.

В нашей республике важным фактором, способствующим внутренней миграции, стало освобождение оккупированных земель. Эти вопросы на днях затронул в своем выступлении на семинаре в рамках проекта «Поддержка созданию Регионального учебного центра по миграции» начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вусал Гусейнов. Он заявил, что проблемы, связанные с пандемией коронавируса, актуализировали необходимость в инновациях в миграционной сфере. Гусейнов также отметил, что освобождение земель от оккупации сформирует новую динамику внутренней миграции в Азербайджане.

Председатель Общественного совета при Государственной миграционной службе АР Азер Аллахверанов прокомментировал # эти моменты.

«Безусловно, есть определенные проблемы, в миграционной сфере, связанные с пандемией. Из-за ограничения на передвижение мигрантов по сухопутной границе, немалый сегмент этой категории лиц остался в стране. Не все мигранты могут воздушными путями покинуть пределы республики из-за дороговизны авиабилетов. Если речь идет о целой семье, то сухопутная граница является для них самым оптимальным вариантом. Но строгий карантинный режим в силе до 1 января, потому сухопутные границы отчасти закрыты. Правда, периодически они открываются для граждан из стран происхождения. Например, граждане Грузии могут покинуть пределы Азербайджана по сухопутной границе, и то по определенному графику. А вот сухопутные границы с Россией пока наглухо закрыты. Данные обстоятельства вынуждают правительство, и, в частности, те структуры, которые вовлечены в процесс реализации миграционной политики, работать именно в том режиме, чтобы мигранты, оставшиеся на территории нашей страны, не встречали серьезных трудностей и данная ситуация не усугубляла бы их положение. В первую очередь, речь идет о правовом статусе этих людей, и Государственная миграционная служба начала реализацию таких подходов, которые связаны с облегченной регистрацией лиц, пребывающих на территории страны. Это нововведение было принято с мая 2020 года, когда строгий карантинный режим привел к закрытию государственных границ. Данный подход сохраняется по сегодняшний день», — сказал эксперт.

По его словам, необходимость в инновационных подходах в миграционной сфере в Азербайджане обусловлена и активизацией внутренней миграции, которая будет проявляться со следующего года.

«Большой пласт внутренних переселенцев в течение ближайших 3-5 лет будет возвращаться в свои родные земли. Речь идет о сотнях тысяч людей. Этот процесс будет поэтапным. В программе «Великое Возвращение» задействован ряд структур, в том числе Государственная миграционная служба будет реализовывать те проекты, применять те подходы, которые будут связаны, в частности, с более глубокими адаптационными и интеграционными процессами на местах. Такие подходы будут применяться в системе учета, регистрации по месту жительства и т.д. Помимо бывших вынужденных переселенцев надо учитывать также трудовых мигрантов», – говорит Аллахверанов.

Государственный комитет по работе с беженцами и вынужденными переселенцами непосредственно занимается реализацией программы «Великое Возвращение». В то же время государственная миграционная служба будет принимать активное участие в работе с внутренними переселенцами. Она входит в координационный совет, который занимается вопросами «Великого Возвращения». У государственной миграционной службы есть своя методология работы с внутренними переселенцами.

В плане инноваций разрабатываются программы, свидетелями которых в скором времени мы станем, отмечает эксперт. Они будут способствовать созданию более благоприятных условий для бывших вынужденных переселенцев и их сначала представят на обсуждение гражданскому обществу.

«Инновации начнут применяться в оказании консультативной помощи на местах, в обеспечении основных интересов для беспрепятственного, более доступного возвращения на освобождаемые территории. Общественный совет, председателем которого я являюсь, будет принимать активное участие в общественных обсуждениях, а также НПО, которые постоянно выступают с предложениями в той или иной плоскости миграционной сферы. При общественном совете работает рабочая группа по вопросу вынужденных переселенцев. До 44-дневной войны мы реализовывали программу, связанную с информированием широких слоев вынужденных переселенцев, живущих в прифронтовой зоне по различным направлениям сфер жизнедеятельности. Работа носила консультативный характер, проводились тренинги, связанные с профессиональными навыками, создавались условия для работы. Шла комплексная работа по всестороннему обеспечению прав и интересов вынужденных переселенцев, живших в прифронтовой зоне, на линии соприкосновения. Сейчас мы собираемся с частью рабочей группы реализовывать эти программы уже на освобожденных территориях. Естественно, –подчеркивает Аллахверанов, – это требует определенного времени и разработки новой стратегии и подходов. Мы можем в тандеме с Государственной миграционной службой предложить свои идеи, которые будут реализовываться с применением тех инноваций, о которых говорил господин Гусейнов. Это большая комплексная работа, и так или иначе будут задействованы в этом процессе не только госструктуры и гражданское общество, но и средства массовой информации, частный сектор. Мы очерчиваем пока основные контуры предстоящей работы, а детали будут в ближайшем будущем глубоко нами проанализированы и описаны».