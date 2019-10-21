Опять митинги, опять задержания, опять противостояние… и опять двойка

Начнем по порядку. Немаловажную роль в политике играет символизм. Символизм цифр, дат, встреч, расстановка флагов и так далее, все вкупе создает определенную картину и каждый делает свои выводы. Впервые за долгое время, начиная аж с 2003 года, в Азербайджане начали целенаправленно проводиться митинги. 19 января 2019 — дата первого крупного митинга за долгое время. Вчера же было 19 октября. Интересно, что это у нас не заладилось с 19-ым годом и 19-ым числом? Хорошо, нет 19-го месяца. Хоть в этом повезло…

На удивление 19-й год для Азербайджана какой-то необычный в плане пассионарности. Скажем, в 2015 году, когда произошли две девальвации и народ обнищал, поднялись цены на продукты питания и так далее, год был не такой шумный, хотя причин было по более, чем сейчас. Но почему-то тогда ни оппозиция, ни народ не проронили ни слова, а сейчас возмущению нет предела. Что поменялось?

Поменялось за это время многое. Правительство, убаюканное высокими ценами на нефть, которые гарантировали жизнь «на широкую ногу» не задумываясь о завтрашнем дне встрепенулось. Потому как цены на нефть упали, экономика соседних стран «подсела», ФРС повыcил ставку доллара и многие другие внешние факторы, которые в итоге повлияли на азербайджанскую модель распределения финансовых благ.

Недолго думая, власть пришла к очень простому и действенному выводу — нужны реформы. К слову, они нужны были еще вчера, когда ситуация была намного лучше, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Благосостояние большей части населения ухудшалось за счет процветания чиновничьего сословия. «Теневая экономика» все громче заявляла о себе, загоняя в угол налоговые выплаты, а в это время какой-то средний руки чиновник в гостаможне жил как король… С другой же стороны новостные ленты отечественных СМИ пестрят растущим числом суицидов из-за невозможности погашения банковских кредитов. И естественно такое положение дел не могло долго продолжаться, а потому реформы стали той необходимостью, которые должны решить политэкономическую судьбу страны.

Для того, чтобы провести успешные реформы, которые дадут экономический эффект, необходимо перераспределение бюджетных средств. Свободных бюджетных средств, для этого нет, их нужно отобрать у определенной части элиты с «огромным аппетитом», привыкшей к бюджетному дармоедству. То есть нужно пожертвовать привилегированным положением и лояльностью определенной части элиты.

Так, в начале 2019 года, президент Азербайджана дает анонс масштабным социально-экономическим, а вместе с ними и кадровым реформам. Глава государства начинает постепенно назначать новые молодые кадры, которые будут осуществлять реформы, указывая на дверь другим, которые засиделись и укрепились в своих креслах. Это, естественно, последним не нравится, и они начинают сопротивляться.

19 января мы получаем первый крупный митинг на стадионе «Мехсул». Но процесс уже не остановить, кадровые и социально-экономические реформы продолжаются. Ибо от этого зависит благополучие государства.

Оппозиция, которая лишилась легитимной площадки для самовыражения ушла в блогосферу, где нашла огромные массы недовольного электората. Тут нужно сказать отдельное «спасибо» идеологам властей, за то, что лишили оппозицию СМИ, а последние нашли более действенный метод. Что еще раз является подтверждением необходимости реформ и пересмотра традиционных подходов. Но сейчас не об этом.

Прошло ровно 10 месяцев. За это время правительство не раз отказывало оппозиции в проведении митингов, но в итоге дало согласие на проведение такового в Локбатане (за пределами центральной части города). На что оппозиция заявляет о подготовке несанкционированного митинга в центре города.

Настает другая важная дата — 15 октября. Президент вновь решительно говорит о необходимости реформ: «Альтернативы реформам нет. Кто будет придерживаться этого пути – будет работать. Но, кто против этого, и исподтишка пытается помешать нашей работе, с такими людьми нам не по пути». На этот раз он решительно указывает на дверь, тем «кто исподтишка пытается помешать».

А кто не хочет реформ? В статье «Кто не снами, тот против нас» http://zerkalo.az/kto-ne-s-nami-tot-protiv-nas/ мы назвали две противоборствующие группы во власти — условно реформаторы и консерваторы. С реформаторами и с тем, что хотят они, все ясно. Не совсем понятно, чего хотят консерваторы. Но надежды остаться у власти не теряют. На что же они надеются?

19 октября — несанкционированный митинг. Со всеми элементами драматизма в самом центре города. Выбор самой оживленной части города – станция метро 28 мая — со стороны оппозиции не случаен, на привокзальной площади всегда людно, там не разберешь, кто митингующий, а кто нет.

Другой важный момент. На митинге 19 января была повестка дня: освобождение политзаключенных, социально-экономические реформы и так далее. То есть была определенная целенаправленность. Но на этот раз никакой особой повестки не было, не было и какой-то ситуации, каких-то особых лозунгов. Митинг ради митинга. Кто-то кричал «Истефа», кто-то -«Азадлыг», кто-то — «Карабах».

Но оппозиция на то и оппозиция, чтобы что-то кричать. Но тут-то и происходит самое главное. Полиция с показной жестокостью разгоняет митинг. Почему?

Начнем с того, что лишать оппозицию стадиона «Мехсул» было ошибкой. Оппозиция пришла бы туда, как всегда прокричала бы шаблонные лозунги и все бы разошлись. 3-5 тысяч людей – это не критическая масса для четырехмиллионного города. Но правительство, вернее определенная его часть, лишив оппозиции стадиона «Мехсул», направляет ее в город и бросает туда огромное количество полицейских, закрывает три станции метро, проезд маршрутным автобусам, блокирует интернет, отлавливает оппозиционеров, и «скручивает руки» лидеру.

То есть само же чиновничество создает хаос, ажиотаж. И это на удивление беспрепятственно (!) фиксируется журналистами. И все, на вечер готова картинка из Баку для мировой прессы с жестокостью полиции и расшибленной головой Али Керимли. Естественно, начинаются заявления западных демократических центров.

Итоги произошедшего не могут не беспокоить. Видимо и оппозиция, и ее заказчики, выведя на улицы полторы-две тысячи людей, преследовали определенные цели, и в определенной степени их добились. Консерваторы (читай – противники реформ) показали, что они еще «при делах»: могут вывести людей на улицы и сами же с ними расправиться. А в ответе за все в итоге оказываются не «заказчики», а непосредственно руководство страны.

И это еще раз доказывает, что внутри власти нет консенсуса по реформам. Последний митинг это наглядно продемонстрировал.