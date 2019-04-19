ООН начала эвакуацию беженцев из Ливии

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) начала эвакуацию беженцев из Ливии, переместив из охваченной конфликтом страны в Нигер более 150 человек, сообщила организация.
«УВКБ эвакуировала порядка 163 беженцев из Ливии в Нигер в ходе первого такого рейса с тех пор, как две недели назад в ливийской столице усилились бои. Рейс сел ранее в пятницу», — говорится в заявлении, размещенном на сайте управления.
Всего в центрах, которые находятся близко к местам боев, находятся еще более 3 тысяч беженцев и мигрантов, отмечает ООН.
«Солидарность Нигера, принявшего этих беженцев, достойна подражания, но страна не может делать это в одиночку. Должна быть коллективная ответственность, нам нужно, чтобы другие страны откликнулись на призыв, пришли на выручку и помогли незащищенным беженцам выбраться из Ливии в безопасное место», — заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.(РИА Новости)