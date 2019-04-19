ООН начала эвакуацию беженцев из Ливии

Всего в центрах, которые находятся близко к местам боев, находятся еще более 3 тысяч беженцев и мигрантов, отмечает ООН.

«Солидарность Нигера, принявшего этих беженцев, достойна подражания, но страна не может делать это в одиночку. Должна быть коллективная ответственность, нам нужно, чтобы другие страны откликнулись на призыв, пришли на выручку и помогли незащищенным беженцам выбраться из Ливии в безопасное место», — заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.(РИА Новости)