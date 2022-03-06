За первые 10 дней боевых действий России против Украины число беженцев составило полтора миллиона. Об этом заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев. По словам Филиппо Гранди это «самый стремительно развивающийся миграционный кризис в Европе со времен Второй мировой войны».

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в ряде населённых пунктов, перешедших под контроль так называемой «ЛНР», местных жителей под давлением заставляют оформлять паспорта самопровозглашённых республик для последующего получения российского гражданства. По словам Денисовой, украинские паспорта у них изымают силой. Подтвердить эти данные из других источников не пока не удалось. (svoboda.org)