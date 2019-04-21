Обрушения домов в Бразилии: число жертв возросло до 22

В Бразилии в Рио-де-Жанейро из-под завалов двух обрушившихся неделю назад многоэтажных домов извлекли тела еще двоих человек, в результате число погибших достигло 22 человек. Об этом сообщает Agencia Brasil.

По данным издания, спасатели обнаружили тела двоих мальчиков, один человек остается пропавшим без вести. Спасательные службы продолжают разбор завалов в поисках тела пропавшего, передает korrespondent.net.

Отмечается, что район Музема на западе Рио-де-Жанейро ранее сильно пострадал в результате проливных дождей и паводка.

Власти города приняли решение снести 16 домов, находящихся в этом же районе, в мэрии заявили, что они являются самостроем и были возведены без соответствующего разрешения.

| 2019-04-21T12:35:55+00:00 21 апреля 2019, 13:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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