Число жертв ударов Израиля по Газе возросло до 230

Число погибших в результате ударов армии Израиля по сектору Газа достигло 230, в их числе — 65 несовершеннолетних, сообщает Анадолу.

Армия Израиля продолжает наносить удары с суши и воздуха по блокированному палестинскому полуанклаву, где проживает более 2 млн человек.

Как сообщает Министерство здравоохранения Палестины в Газе, число погибших в результате атак Израиля возросло до 230. В числе погибших — 65 несовершеннолетних и 39 женщин. Число пострадавших достигло 1 710 человек.

Палестинские группы сопротивления в секторе Газа 10 мая потребовали от израильской полиции покинуть до 18:00 по местному времени территорию мечети «Аль-Акса» и квартал Шейх Джаррах в оккупированном Восточном Иерусалиме.

После того как израильская полиция отказалась выполнять данное условие, палестинские группировки запустили большое число ракет в направлении Израиля.

Вслед за этим армия Израиля объявила о начале военной операции против сектора Газа под названием «Защитник стен».