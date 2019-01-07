Обида Агабалы на Абидова

В одном маленьком, скромном домике на окраине южного города грустил Агабала. Он окинул взглядом убогость своего, давно требующего ремонта, жилища. Вспомнил, что в холодильнике из еды у него только поздравления с Новым Годом и глубоко вздохнул. Его даже не пригласили на 79-летие человека, который в один солнечный день сделал Агабалу известным на весь город. Своей неожиданной известностью Агабала был обязан Шерифу Абидову, который занимал в ту пору кресло заместителя премьер-министра южного города.

Спросили, помнится, у Шерифа, кто является владельцем компании, которая будет облицовывать здания южного города после пожара в многоэтажке? Абидов, в весьма деликатной, почти дипломатичной манере поинтересовавшись у журналиста, какое его, писаки, дело, в итоге все же выдал имя того, кто стоял у руля этой самой фирмы. По словам Шерифа, этим самым владельцем компании был Агабала. Новость эта разлетелась со скоростью света. Владельцы магазинов, которым Агабала задолжал за годы получения продуктов в кредит, в тот же день обнулили его долг. Более того, они отправили Агабале полные корзины с едой, напитками. Родственники, которые не звонили Агабале годами, вспомнили о нем и даже стали сетовать на то, что он к ним не заходит. Нашлись и старые друзья. Более того, звонили и люди, которых Агабала и не знал вовсе — они утверждали, что всегда в него верили.

Прибежал и глава исполнительной власти района, в котором проживал Агабала. Он поцокал языком и обещал прислать ремонтную бригаду, дабы в кратчайшие сроки сделать из тесной и грязной «однушки» Агабалы просторную «трешку» с евроремонтом. «Чего же вы раньше нам ничего о себе не рассказывали?», — посетовал глава ИВ. В общем, к изумлению Агабалы, его жизнь внезапно стала лучше и веселее. Практически все в нем отныне видели если не аскета, то уж точно местный аналог гражданина Корейко. Правда, желающих пробраться в дом к нашему герою, дабы проверить не золотые ли у него дома гири, не нашлось. Потому, что и гирь у Агабалы не было.

Но была надежда, что вскоре они появятся. Золотые. И не только гири. Агабала ждал, что Шериф позвонит ему и предложит хотя бы посмотреть на ту фирму, владельцем которой он его объявил. Но, приглашения не было ни через месяц, ни через год. Не поступило приглашения и на 79-летие Абидова. До Агабалы дошли лишь речи Шерифа, прозвучавшие в тот праздничный для Абидова день. Он, оказывается, предлагал всем желающим найти страну, в которой бы кто-то работал в правительстве целых 23 года. И все, невольно вовлеченные в эту викторину, не могли понять — сетует Шериф на то, что его полет был прерван незадолго до 25-летия сидения в чиновничьем кресле или сам поражается тому, что так долго ему в этом кресле удалось просидеть?

Какой-то намек Абидов все же озвучил. Мол, его дети также готовы, если что, служить государственности, конечно. Желательно, заняв для этого высокую должность. Но, даже не получив эти должности, дети, внуки и многие будущие поколения Шерифа были обеспечены, что называется, с головой. Сколько всего хорошего, приятного на взгляд и ощупь Шериф заработал за указанные 23 года, по традициям южного города, узнавалось внезапно и через определенные СМИ. Именно на них, на СМИ, была последняя надежда Агабалы.

Он ведь так и не увидел до сих пор ту фирму, владельцем которой его на словах сделал Абидов. Может, хоть какой-то блоггер расследование проведет. «Пора уже поведать миру обо всех его богатствах. Глядишь и фирму, о которой он говорил, я наконец увижу», — мечтательно рассуждал Агабала.

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