Новые подробности по делу о покушении на главу ИВ Гянджи

По делу о покушении на главу Исполнительной власти города Гянджа Эльмара Велиева 3 июля 2018 года стали известны новые подробности.

По информации Trend, полученной из правоохранительных органов Азербайджана, Юнис Сафаров, совершивший покушение на жизнь главы исполнительной власти города Гянджа, ранее был отправлен на территорию Сирии неким Тохидом Ибрагимбейли, который в настоящее время проживает в Иране. Целью отправки Юниса Сафарова в Сирию было прохождение им военной подготовки и участие в боевых действиях.

Нужно отметить, что Тохид Ибрагимбейли, который регулярно делает радикальные призывы против Азербайджана, еще в январе 2017 года призывал к убийству главы Гянджи Эльмара Велиева на сайте радикальных шиитов «nur-az.com».

Было установлено, что с 2013 по 2016 годы Тохид Ибрагимбейли собирал в иранском городе Гум ряд граждан Азербайджанской Республики с целью их дальнейшей переправки в Сирию для участия в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований. За участие в боевых действиях эти лица получали материальное вознаграждение.

Так, стало известно, что близкие родственники Тохида Ибрагимбейли — Габиб Ибрагимли, Парвиз Мусаев, Эльмир Зиядов, а также некий Талех Геюшов участвовали в тайных сборах, организованных Тохидом Ибрагимбейли в городе Гум, а затем прошли военную подготовку и участвовали в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований на территории Сирии вместе с Юнисом Сафаровым. Было установлено, что Талех Геюшов также был одним из активных участников незаконной акции в Гяндже 10 июля этого года.

В связи с этими незаконными действиями 14 июля 2018 года эти лица были задержаны сотрудниками Службы государственной безопасности.

59 просмотров