Новая Зеландия задействовала спецназ для поиска похищенной в Сирии медсестры

Новая Зеландия задействовала отдельный отряд национальной армии и сил специального назначения для поиска Луизы Акави — новозеландской медсестры Красного Креста, похищенной на территории Сирии в 2013 году. Об этом заявил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Петерс, сообщает ТАСС.

«Сейчас, когда вся территория, когда-то принадлежавшая «Исламскому государству» была освобождена, правительство Новой Зеландии продолжает неустанно работать, чтобы найти ее [Луизу Акави] и доставить в безопасное место. В этом участвуют военнослужащие новозеландской армии и сил специального назначения. Эта команда специально сосредоточена на поиске Луизы и оценке возможностей для ее возвращения», — приводит в понедельник слова Петерса австралийский национальный телеканал SBS.

Как сообщается, 62-летняя медсестра Акави оставалась в заложниках на территории, захваченной террористической группировкой ИГ в течение последних пяти с половиной лет. Информация об этом не разглашалась по решению правительства Новой Зеландии. Достоверных сведений о том, что Акави до сих пор жива, нет, но, по информации Международного комитета Красного Креста (МККК), ее в последний раз видели в поселке Эль-Суса — некогда одном из опорных пунктов ИГ на востоке Сирии, где она работала в госпитале.

Накануне МККК обратился к мировому сообществу с просьбой оказать помощь в розыске в Сирии трех своих сотрудников — новозеландки Акави и двух водителей-сирийцев, похищенных вооруженными людьми в октябре 2013 года во время доставки гуманитарной помощи жителям провинции Идлиб.