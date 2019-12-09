Ностальжи

Календарный день 8 декабря. Чем он знаменателен? Мир в этот день отмечает День художника, Россия — День образования казначейства, Украина – День благотворительности, Узбекистан – День Конституции, Кыргызстан – День работников радио и телевидения, Болгария – День студента, Панама – День матери, Индия — День явления Бхагавад Гиты. В этот день, к примеру, в 1542 году родилась Мария Стюарт, королева Шотландии, в 1886 году — Диего Ривера, мексиканский художник и политический деятель, в 1953 году — Ким Бейсингер, американская актриса, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус». Бог знает, сколько еще важных событий произошло в этот день за весь период существования Земли и сколько выдающихся личностей появились на свет. Но запомнился этот день, во всяком случае, ныне живущим людям старшего поколения — ЛИКВИДАЦИЕЙ Союза Советских Социалистических Республик (СССР, Советский Союз), одной из двух самых могущественных мировых сверхдержав, существовавших в ХХ веке, и соответственно – созданием на его руинах другого межгосударственного образования — практически формального Содружества Независимых Государств (СНГ)

8 декабря 1991 года тогдашние лидеры трех из 15 союзных республик — России, Белоруссии и Украины Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук собрались втихую в Белоруссии, в правительственном санатории «Вискули», и подписали названное впоследствии «Беловежским» Соглашение о создании СНГ, согласно которому СССР «приказал долго жить», то есть прекратил существование.10 декабря 1991 года соглашение ратифицировали Верховные Советы Украины и Беларуси, 12 декабря — РСФСР. И пошло-поехало: 21 декабря Азербайджан, Армения, Молдова, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения и Таджикистан присоединились к СНГ на равноправных началах, подписав декларацию о целях и принципах СНГ. Ранее все республики уже объявили о своей независимости и суверенитете (после августовского путча). Однако, после Беловежского соглашения процесс создания конфедерации вышел из-под контроля Горбачева, 21 декабря стало очевидно, что с образованием СНГ СССР прекращает свое существование. 25 декабря Михаил Горбачев выступил в прямом эфире Центрального телевидения и объявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР, в тот же день с флагштока Московского Кремля был спущен государственный флаг СССР и поднят государственный флаг Российской Федерации. 26 декабря 1991 г. Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию, в которой говорилось, что в связи «с созданием Содружества Независимых Государств Союз ССР как государство и субъект международного права прекращает свое существование».

Так завершилась целая эпоха. Мир с придыханием следил за стремительным распадом могучего государства, одного из полюсов двухполярного мира, которое еще вчера рапортовало о великих победах, включая космические. Аналитики все еще пытаются найти объяснение краха «коммунистической империи» и понять, как эти события повлияли на мир. Однако, оставим в стороне политические, экономические и даже идеологические причины ее распада, не будем анализировать события, предопределившие события 1991 года и их влияние на сегодняшний мир, оценивать их политические и экономические последствия как для самих бывших советских республик, так и всего мира, и просто вспомним, в какой стране мы жили, что имели и что потеряли, что приобрели и о чем тоскуем.

Для одних распад советского государства, конечно же, стал трагедией, для других – благом. Рассмотрим преимущества советского строя для социума, для рядового пролетария, колхозника и служащего. Наши дети, выросшие в постсоветский период, с удивлением слушают рассказы старшего поколения о царящих тогда нравах, социальной справедливости, равенстве, благах, возможностях и запретах. Многое из того им известно из истории, литературы, кино. Конечно, был дефицит. Государство было богатым, но львиная доля денег уходила на содержание крупнейшей в мире армии, оборонную промышленность, гонку вооружений. Разумеется, еще на науку, образование, здравоохранение. Советский народ никогда за всю историю не жил в изобилии. Сначала из-за революции, гражданской войны, потом – из-за мобилизации на коллективизацию и индустриализацию, потом из-за Великой Отечественной войны, после был поствоенный период восстановления, и только в 60-70-е годы страна несколько вздохнула, но все равно в дефиците периодически оказывались то туалетная бумага, то колготки, то колбаса. А 80-е годы начались с перехода на талонную систему обеспечения продуктами. Но зато было гарантированное бесплатное образование и здравоохранение, причем каждые полгода проводилась обязательная диспансеризация. А скорая медицинская помощь в СССР была одной из лучших в мире, причём к пациенту можно было вызвать даже специалиста узкого профиля. И никому не приходило в голову, что скорая медицинская помощь может быть платной. Отсутствовала безработица, причем, аж с 1929 года. Да, и в СССР было социальное неравенство, но оно было несистемным, хорошо жили выдающиеся ученые, известные представители искусства, в то же время, квалифицированный рабочий мог зарабатывать даже больше директора завода. Большинство же населения составлял средний класс, который мог позволить своей семье отдых раз в год, даже покупку билета на самолет. Благо, стоили они от 12 рублей и выше. Из Баку в Москву авиабилет стоил 28, позже 40 рублей, и это при средней зарплате 120-140 рублей. По близким направлениям поезд стоил меньше примерно на 45-50%, для дальних городов цены были дешевле почти на 70%. В целом тариф 1 км пути на самолете равнялся 2–3 копейкам. Право на отдых было не пустым звуком для советских людей. К 1988 г. в стране работало 16 200 санаториев и домов отдыха, проживание и лечение в которых граждане оплачивали частично, по профсоюзной линии. А платили в профсоюзный фонд практически копейки.

Да, границы были практически закрыты. Не все имели возможность выехать за рубеж. Но были комсомольские и профсоюзные путевки, причем по божеским ценам. Была и цензура, причем охватывала она все области жизни, от СМИ и до литературы, музыки, кинематографа, театра.

А знаете, какова была квартирная плата? 1 рубль 10 копеек, включая всю коммуналку. Правда, квартиры были государственные, т.е. можно было в них жить всю жизнь, но без права продажи, и оставлять ее своим детям. В конце 50-х советский народ стал переезжать из «коммуналок» в отдельные квартиры, правда они были малогабаритные, так называемые «хрущевки», названные так по фамилии Никиты Хрущёва, в период правления которого началось их массовое строительство.

Даже не буду сравнивать с нынешней ситуацией по этим сферам, поскольку факты общеизвестны.

Оглядываясь назад, можно констатировать: главное в нашем общем прошлом — это уверенность в завтрашнем дне. Государство гарантировало бесплатное образование, рабочее место, пусть и по распределению, платный отпуск, пенсию, на которую можно было жить, жилье. И при всех недостатках советского строя, сегодня, в день, когда многие СМИ пишут только о крахе «империи зла», ради справедливости стоит упомянуть и о том, что хорошего дал своим гражданам СССР. Это право на восьмичасовой рабочий день, ежегодный оплачиваемый отпуск, работу, бесплатное общее и профессиональное образование, бесплатное пользование детскими дошкольными учреждениями — детскими яслями, детсадами, пионерлагерями, бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение, бесплатное жилье. Женщины имели право на: трехлетний декретный отпуск с сохранением рабочего места (56 дней — полностью оплачиваемый, 1,5 года — пособие, 3 года — без прерывания стажа и запрет администрации на увольнение); право на бесплатную патронажную службу ребенку сроком до одного года; право на бесплатную молочную кухню для новорожденных до трех лет; право на бесплатное медицинское и санаторно-курортное лечение при любых детских заболеваниях.

Вот так-то! Дай-то Бог дожить нам до того дня, когда и правопреемницы советских республик смогут обеспечить своих граждан тем набором социальных благ, которые предоставлял своим гражданам ныне «почивший в бозе» Советский Союз.