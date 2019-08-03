Николас Мадуро поблагодарил венесуэльскую оппозицию за участие в переговорах

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил благодарность своим политическим противникам за то, что они по-прежнему участвуют в переговорах с правительством южноамериканской страны. Соответствующую запись лидер Боливарианской Республики разместил в своем Twitter.

«Я благодарю венесуэльскую оппозицию, которая пока еще продолжает участвовать в политическом диалоге через «механизм Осло», — написал глава государства. — Я подтверждаю готовность оставаться за столом переговоров, несмотря на любые обстоятельства, чтобы найти решения, которые обеспечили бы стране мир и благополучие».

Ранее в тот же день МИД Норвегии сообщил, что правительство и оппозиция Венесуэлы «подтвердили свою готовность двигаться вперед в поисках согласованного и конституционного решения, нацеленного на достижение благополучия венесуэльского народа». В документе также было отмечено, что диалог между сторонами продолжается «непрерывно и оперативно».

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии. 8 июля новый этап диалога начался на Барбадосе. Мадуро заявил, что переговоры были насыщенными и не исключил, что консультации могут завершиться достижением соглашений. (ТАСС)