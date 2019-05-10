Нефть подешевела

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста девятого мая составила 72,73 доллара за баррель, что на 1,32 доллара меньше показателя среды, сообщил Trend в пятницу источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в четверг составила 71,93 доллара за баррель, что на 1,32 доллар меньше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

| 2019-05-10T14:42:40+00:00 10 мая 2019, 14:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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