Нефть подешевела

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста девятого мая составила 72,73 доллара за баррель, что на 1,32 доллара меньше показателя среды, сообщил Trend в пятницу источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в четверг составила 71,93 доллара за баррель, что на 1,32 доллар меньше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.