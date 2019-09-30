Недовольство провокатора

Реальная демократия и свобода слова, к сожалению, иной раз играют злую шутку со странами, которые с каких-то пор позволяют себе роскошь жить в подобных условиях. Примерно такое и случилось с одной из балтийских стран — Латвией.

Прежде всего, стоит отметить, что в этой республике весьма значительную часть населения составляют представители не титульной нации, чьих предков активно переселяли туда из различных регионов России во времена Сталина. И вот с этой частью жителей страны-члена ЕС, многие из которых так и не смогли избавиться от прокремлевских настроений, и сегодня работают российские СМИ, и разного рода «общественные организации», подкармливаемые Москвой. Такого рода вмешательства Кремля во внутреннюю жизнь государств свободного мира теперь уже ни для кого не секрет. Примеры последних лет — Балканы (Черногория), Центральная Европа (Австрия и восток ФРГ), Испания (Каталония). А уж про бывшие советские республики Балтии, где и сейчас живет немало этнических русских, вообще разговор отдельный — психологические атаки против них не прекращаются аж с самого начала правления Путина.

Итак, некий латвийский блогер по имени Денис Бартецкий опубликовал петицию о присоединении Латвии к США. Сам он ее называет «шуточной», однако вряд ли кто станет спорить, что за подобным юмором слишком явно просматривается общая тенденция кремлевской пропаганды, давно обвиняющей все страны Восточной Европы в готовности исполнить любую волю именно Соединенных Штатов Америки и, соответственно, в полном отсутствии собственной внешней политики.

И суд Видземского предместья Риги в ходе заседания признал Бартецкого виновным «в призыве к ликвидации независимости государства» и приговорил его к 80 часам общественных работ. Сам Бартецкий вынесенным ему приговором остался недоволен. По его словам, он рассчитывал на «торжество разума и полное оправдание», но суд, помимо общественных работ, назначил ему еще пробационный год надзора. Последнее означает, что Бартецкий в течение года не сможет куда-то надолго уехать. Блогер еще не решил, будет ли он подавать апелляцию на решение суда.

Вот как описывает ситуацию явно прокремлевское российское издание EADaily: «История берет начало в феврале 2016 года. Житель страны Максим Коптелов разместил на сайте avaaz.org шуточный призыв к вступлению Латвии в состав Российской Федерации, за что получил реальный срок — 6 месяцев тюрьмы. Правда, после обжалования наказание смягчили, приговорив Коптелова к 140 часам общественных работ.

Возмущенный неадекватным наказанием Коптелова житель Лудзы Денис Бартецкий решил побороться за справедливость. Чтобы показать всю абсурдность ситуации, Бартецкий в том же 2016 году разместил на avaaz.org аналогичную петицию, только вместо России там появилось другое государство — США. В петиции Бартецкого о присоединении Латвии к США в Полиции безопасности углядели публичный призыв к ликвидации независимости Латвийской Республики. И спустя два года, в 2018-м, Генпрокуратура приняла решение дать уголовному делу ход.

«Ну что ж — если блогер решился на такой, действительно смелый и вызывающий эксперимент, надо идти до конца и обратиться в ЕСПЧ. Очень будет интересно посмотреть на реакцию европейских судей… Он вправе теперь вчинить Латвии серьезный иск на крупную сумму, требуя возмещения материального и морального ущерба. За что его осудили? Бартецкий, как и его предшественник Коптелов, всего лишь воспользовались правом на свободу слова. А оказалось, что она умерла… Ей даже памятник поставили — в самом центре Риги», — пишет в соцсети Facebook журналистка Алла Березовская».

Со своей же стороны отметим, что либо Бартецкий не ставит себя на место большинства граждан этой маленькой страны (хотя вроде бы должен, ведь живет он в Латвии) и не способен увидеть в своих действиях провокацию в пользу недружественного восточного соседа, либо же он вполне осознанно действует в его интересах, лишь прикрываясь «для дураков» риторикой о свободе слова.

Интересно понять, насколько большой вред такие действия наносят имиджу Латвии на международной арене, и как они отражаются на настроениях самих латышей? В конце концов, что вообще можно противопоставить подобным выходкам?

Весьма подробно и исчерпывающе на эти вопросы # ответил латвийский журналист Юрис Экштейнс, проживающий в Лиепае.

— Я хотел бы начать с того, что обратил бы внимание на ряд неточностей в приведенной публикации EADaily (хотелось бы верить, что допущенных по невнимательности). Так, например, в комментарии журналистки говорится о том, что «поставили памятник свободе». Речь идет о статуе, установленной в 1930-х годах в центре Риги. Надпись на монументе гласит: «Tēvzemei un Brīviibai» — «Отчизне и Свободе». Ну, наверное, живущая в Риге журналистка просто никогда не обращала внимания на эту надпись, не хотелось бы думать, что она намеренно решила исказить смысл ее, ради красного словца выбросив слово «Отчизне». Также, в публикации этого же издания от ноября 2018 года говорится, что Латвийская Генпрокуратура возбудила против Дениса Бартецкого дело по статье 82. Уголовный закон ЛР предусматривает ответственность за «призывы к ликвидации государственной независимости Латвийской Республики», а не «призывы, угрожающие территориальной целостности Латвии», как утверждается в той же статье. Это статья 83. Ну, наверное, опять имела место небрежность авторов статьи. Я не юрист, и не могу комментировать именно правовую сторону дела. Могу лишь констатировать, что такая правовая норма в Латвийском законодательстве есть, однако, журналисты, склонные «шутить» (по их словам) и изощрять фантазию относительно независимости и свободы моей страны, как-то не вызывают у меня симпатии и сочувствия к ним у меня не получается.

Что же касается самого Дениса Бартецкого, то это известный в Латвии персонаж, с национал-большевистским бэкграундом и закалкой соответственной, также был какое-то время редактором издания «Вести», постоянно публикующего материалы о «дискриминации русского языка в Латвии», но выходящего беспрепятственно в Латвии же и… на русском языке. Также этот журналист пытался избраться однажды в Рижскую городскую Думу, но неудачно. Также, упоминался он в связи с вербовкой жителей Латвии для участия в боевых действиях в Донбассе на стороне незаконных формирований. Сам он в беседе с латвийскими журналистами не подтверждал, но и не отрицал этого, отмечая лишь, что в Латвии «за это можно получить серьезный срок». То есть, я бы, например, не сказал, что он отвечает портрету смелого и наивного блогера, который «пошутил и думал, что ему ничего за это не будет». Тем более, что Бартецкий является, в том числе, автором размещенной на латвийском портале ManaBalss.Iv («Мой Голос») петиции в защиту идеи образования на двух языках в Латвии, и сам комментировал эту свою инициативу с точки зрения ее действенности. (В принципе, собрав 1200 подписей «за» можно было рассчитывать на изменение латвийского законодательства). Что красноречиво свидетельствует о том, что этот «блогер» вполне отдавал себе отчет, какие именно последствия, в том числе, юридические, будет иметь та или иная петиция. В этой связи, публикация на avaaz, в которой мог принять участие кто угодно, явно была рассчитана на то, чтобы привлечь внимание к своей персоне и спровоцировать очередную дискуссию якобы о «свободе слова» в Латвии. Сам же автор говорит о том, что хотел «помочь адвокатам Коптелова», создав этим самым некий фон вокруг дела Коптелова. В реальности же и «дело Коптелова», и «дело Бартецкого» прекрасно иллюстрирует не раз звучавшее в латвийских медиа мнение, что, начиная с 2014 года, фактически весь «пост-крымский» период в латвийское информационное пространство с постоянством, достойным лучшего применения вбрасываются публикации, имеющие целью дискредитацию Латвии и латвийских институций. Собственно, события в Украине 2014 года и отношение к ним серьезно повредили рейтингам пророссийских политических партий в Латвии. Они теряют голоса избирателей, начиная с 2014 года и на выборах самоуправлений, и на выборах в Европарламент, и на последних выборах в Сейм Латвии. Особенно отмечался рост интенсивности дезинформации и клеветы в адрес латвийского государства в год 100-летия Латвийской Республики, 2018-й. Недаром, тот же Бартецкий предполагал, что его «посадят в год столетия», по его же словам. Кроме абстрактной цели просто опорочить Латвию, есть и еще цели, вполне конкретные: 1) это апологетика российской аннексии Крыма любыми способами, 2) дезинформация союзников Латвии по НАТО. Как известно, после 2014 года международные силы альянса реально присутствуют в государствах Балтии. Цель таких «петиций» — внушить адресно американским и канадским избирателям мысль: «Кого мы защищаем? Это что, свободные демократические страны?» Но пока почему-то все эти попытки безуспешны. Надо сказать, что Латвия вообще занимает весьма высокое место во всемирных рейтингах свободы прессы, и очевидно, заслуженно. Кстати, в том же 2014 году был в латвийской печати опубликован опрос, согласно результатам которого, свыше половины жителей страны готовы с оружием в руках встать на защиту своей отчизны в случае военного посягательства на свободу и независимость Латвии. Это тоже очень высокий показатель.