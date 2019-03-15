Назван худший фильм киновселенной Гарри Поттера

Издание The Independent составило рейтинг всех фильмов про Гарри Поттера. Худшей признали вышедшую в 2018 году картину «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда».

По мнению критиков, киноленте о магическом биологе Ньюте Саламандере удается удержать внимание и интерес зрителей большую часть времени, однако ближе к концу она скатывается «в непонятную череду изобличающих разговоров и бессмысленных связей». По этой причине фильм разместили на десятой строчке. За ним следует «Гарри Поттер и Орден Феникса». На восьмом месте — первая часть «Гарри Поттера и Даров Смерти».

Лучшей признали киноленту «Гарри Поттер и узник Азкабана» 2004 года, над которой работал Альфонсо Куарон. Отмечается, что ему удалось создать «баланс между светом и тьмой, обеспечивая риск и не жертвуя очарованием». Картину также хвалят за то, как в ней передано чувство утраты через таких персонажей, как Сириус Блэк и Римус Люпин.

На втором месте — первый фильм серии «Гарри Поттер и Философский камень». На третьей строчке оказался «Гарри Поттер и Кубок Огня».

В феврале актер Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера, выразил уверенность в том, что франшиза получит продолжение. Артист отметил, что с удовольствием посмотрит новые фильмы или сериал про волшебника.