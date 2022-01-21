Владельцы iPhone могут активировать различные функции в телефоне, произнося заклинания из «Гарри Поттера», пишет The Sun. Для этого нужно включить голосовой помощник Siri и произнести заклинание.

Например, поклонники франшизы точно помнят заклинание «Люмос», которая зажигает свет на конце волшебной палочки. Владельцы же iPhone с помощью этой голосовой команды могут включить фонарик. Или выключить, сказав Siri слово «Нокс».

С помощью голосовой команды «Акцио» можно открыть на смартфоне любое приложение. Для этого нужно произнести само волшебное слово, а затем сообщить Siri название необходимой программы.

Команда «Силенцио» переведет телефон в беззвучный режим, «Муффлиато» — уменьшит громкость смартфона до определенного уровня.