Сторонники Атамбаева заявили, что захватили бойцов спецназа

Сторонники экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева захватили бойцов спецподразделений, штурмовавших дом бывшего главы государства в селе Кой-Таш Чуйской области. Об этом ТАСС сообщили в среду в штабе бывшего главы государства.

«Сторонники Атамбаева отбили атаку на дом экс-президента и захватили спецназовцев. Под конвоем их вывели на улицу», — сказал представитель штаба. По его словам, у спецназовцев забирают оружие. «Некоторых из них пытаются избивать», — отметил собеседник агентства.

По его словам, к селу Кой-Таш продолжают стягивать подразделения силовых структур.

В связи с ситуацией в Кой-Таше президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прервал трудовой отпуск и направляется в Бишкек.(ТАСС)