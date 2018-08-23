Нашлись сразу четыре причины подорожания дизельного топлива

Подорожание импортных, так называемых «элитных» марок бензина Premium Euro-95 и Super Euro-98 положит начало повышению цен на местное автомобильное топливо. Однако само по себе недавнее решение SOCAR повысить цены не оказало существенного влияния на широкие слои населения ввиду небольшого числа владельцев дорогих авто, использующих брендовые марки топлива.

Между тем, повышение цен на бензин вызвало широкий резонанс. Ажиотаж по этому поводу в экспертных кругах и обществе понятен. Сказывается психологическое напряжение и ожидания дальнейшего витка тарифов на топливо местного производства. Последующее повышение коснется тарифов на «социальный» бензин Aİ-92 и дизельное топливо, уверен эксперт-экономист Губад Ибадоглу. С его слов, рост стоимости премиальных бензинов, которыми пользуются сегодня состоятельные владельцы дорогих машин, прошел безболезненно. Но это не повод к оптимизму.

«Популярный бензин Aİ-92 и дизель подорожают уже в сентябре», — сказал экономист. – «Такие ожидания подкрепляет целый ряд сопутствующих факторов. Если в октябре приостановят производство на единственном в стране нефтеперерабатывающем заводе НПЗ им. Гейдара Алиева, практически все потребляемое в стране автомобильное топливо будет импортироваться, а стоимость его привяжут к ценам на мировом рынке». Другим поводом скорого подорожания экономист рассматривает усилившийся в результате недавнего повышения разрыв в ценах между премиальными и «социальными» марками топлива.

На сегодняшний день дизель в три раза дешевле марки Super Euro-98. Кстати, доля потребления дизельного топлива в стране растет соответственно повышению стоимости бензина. И наконец, наблюдается ситуация резкого спроса на дизель и бюджетный Aİ- 92.

Тем временем структура импорта транспортных средств также повышает вероятность подорожания популярного топлива. Только с начала года количество импортируемых в страну автомобилей увеличилось в 2,6 раза (с 4468 до 11700 единиц) по сравнению с отчетным периодом прошлого года. При этом в общих показателях ввозимых автомобилей преобладают изношенные малолитражные машины.

«Средний возраст представленных на рынке машин — 12 лет. Увеличился среднегодовой износ машин, составивший в мае 6,66%, тогда как в апреле данный показатель был на уровне 5,07%. Таким образом, в продажу поступает больше подержанных машин, что, собственно, и привело к увеличению портфеля предложения на 5,17%», — говорится в обзоре консалтинговой компании MBA Group. По данным экспертов, помимо увеличения таможенных пошлин, скачок спроса в сегменте малолитражных авто обусловлен повышением цен и тарифов на автомобильное топливо.

Ведь если вспомнить, с января сего года таможенные пошлины для машин с объемом двигателя выше 1500 кубических сантиметров рассчитываются по 0,7 доллара за кубический сантиметр, а для подержанных автомобилей — 1,2 доллара. В результате уже с начала года цены на крупнолитражные машины объемом двигателя больше 3 литров выросли на 30%.

Данное обстоятельство привело к падению спроса и увеличению доли таких авто на рынке. Так, в апреле на авторынке Баку преобладали машины объемом двигателя 2,37 л., в мае — 2,49 л. В целом же средний объем двигателя по рынку увеличился на 5%. «Население скупает более дешевые и менее затратные автомобили с небольшим двигателем. «Крупные» авто остаются и скапливаются на рынке. Их объемы в общем портфеле предложения увеличиваются», — сообщил руководитель консалтинговой компании Нусрет Ибрагимов. Преобладающий спрос на старые малолитражные авто также давит на стоимость бюджетного топлива.

По имеющимся данным, Госнефтекомпания может обратиться в Тарифный совет (ТС) с предложением повысить ставки на AI-92 и дизель, аргументируя это возможностью контрабандного вывоза более дешевого местного топлива на рынки соседних стран.

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