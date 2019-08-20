Найдено тело пилота МиГ-29 ВВС Азербайджана

Найдено тело пилота, полковника-лейтенанта Атакишиева Рашада Саледдин оглу, потерпевшего крушение на самолете МиГ-29 ВВС Азербайджана 24 июля. Обломки самолета и его тело извлечены из воды.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

21 августа в 10:00 в Учебном-образовательном центре Вооруженных сил состоится церемония прощания.

В настоящее время принимаются соответствующие меры по организации похорон военного летчика.

Самолет МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана потерпел крушение 24 июля этого года в ходе ночных учебно-тренировочных полетов над Каспием.