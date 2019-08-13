На сегодняшнюю игру «Карабаха» продано 22 тысячи билетов

На сегодняшний матч «Карабах» — «APOEL» в рамках Лиги чемпионов УЕФА продано 22 тысячи билетов.

Об этом во вторник сказал Trend руководитель пресс-службы футбольного клуба «Карабах» Нурлан Ибрагимов.

По его словам, болельщики APOEL купили 80 билетов, все остальные проданы местным болельщикам. Продажа билетов продолжается.

Отметим, что сегодня в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА агдамский футбольный клуб «Карабах», представляющий Азербайджан, проведет ответную встречу с кипрским APOEL.

Матч состоится на республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова и начнется в 20:30 по бакинскому времени.

На первой встрече, которая состоялась на прошлой неделе в Никосии, «Карабах» одержал победу со счетом 1:2.