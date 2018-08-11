На российских диких пляжах погибли более тысячи человек

Более 1 тысячи человек погибли на неофициальных пляжах во время нынешнего купального сезона, главам регионов рекомендовано принять срочные меры по усилению профилактической работы, сообщили РИА Новости в МЧС России.

«На водных объектах с начала купального сезона 2018 года погибло более тысячи человек, из них 183 ребенка. При этом на оборудованных пляжах погибло два ребенка, остальные случаи зафиксированы в местах, необорудованных для купания», — сказал собеседник агентства.

По его словам, несмотря на то, что официально купальный сезон заканчивается 1 сентября, в Центральной России и в других регионах купание граждан в водоемах возможно и в сентябре.

«ГИМС МЧС России подвел промежуточные итоги купального сезона. Они требуют от глав регионов принятия экстренных мер по усилению профилактической работы, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих у воды и купающихся», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в России работают 3745 официальных пляжей. При этом в регионах выявлено 2119 необорудованных мест массового отдыха населения у воды.

«МЧС рекомендует на местах организовывать дополнительные патрулирования и активнее вовлекать в это добровольцев и социально активных граждан, привлекать средства массовой информации», — сказал собеседник агентства.

39 просмотров