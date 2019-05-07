МЮ не отпустит Погба в «Реал» менее, чем за 160 миллионов фунтов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба по-прежнему хочет перейти в «Реал».

По данным TheTelegraph, футболист готов поддавить на «Манчестер Юнайтед», чтобы трансфер состоялся. Желание Погба перейти в «Реал» усилил факт непопадания МЮ в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Впрочем, МЮ не готов отпускать Погба дешево. Клуб намерен выслушивать предложения только в размере около 160 миллионов фунтов. Мадридцы, скорее всего, не смогут позволить себе заплатить такие деньги, учитывая, что они пытаются также подписать Эдена Азара.

Мино Райола, агент француза, пытался уговорить «Юнайтед» сбросить цену до 100 миллионов, за которые он был куплен у «Ювентуса», но «МЮ» это не устраивает.

Вице-президент МЮ Эд Вудворд не хотел бы продавать Погба, однако главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер не хотел бы видеть в команде футболиста, который настроен уйти.