Мубарек, тапш и жертвенные барашки

В одном южном городе активно отмечали праздник жертвоприношения. Правда, в жертву приносились не только агнцы. Среди тех, кто «попал под нож» в эти дни оказался бывший заместитель начальника местного ГАИ по имени Мубарек. Должность эту он, в свое время, получил не просто так, а в связи с тем, что приходился родственником главному духовномулицу не только южного города, но и всех южногородцев мира.

Опекать Мубарека поручили тому, кого все знали под кодовым названием 52-ой. Правда, хлопот своему опекуну Мубарек доставил ой как немало. Он слыл человеком своенравным и даже способным игнорировать такую древнюю традицию южного города, как блат. Много раз Мубарек «отшивал» тех, кто считался блатным и приходил в ГАИ решать свои проблемы, прикрываясь высокими знакомствами.

Полнейшее игнорирование давней южногородской традиции приводило к экзекуции Мубарека. Да, заместителя начальника ГАИ били. Причем, порой в его же кабинете. Причем, били ногами, наплевав на силу слова и технический прогресс. Тем не менее, даже после всех этих экзекуций Мубарек не терял высокой и прибыльной должности.

Сказывался ровно тот самый блат, с которым Мубарек боролся, с последствиями для собственной физиономии. В конечном итоге, всегда проявляли уважение к тому, кто его всучил руководству ГАИ. Но, всему есть не только начало, но и конец. Трагикомизм ситуации заключался в том, что лишился Мубарек своей хлебной должности именно в святые дни, когда южногородцы приносили жертвы.

Не знаю по какой причине, скорее всего зная о прежних выкрутасах Мубарека, новоназначенный главный полицейский южного города решил снять его с занимаемой должности. Не помогло даже заступничество главного духовного лица южного города. И это была не единственная тревожная новость для сотрудников ГАИ.

Прошел слух, что новый главный полицейский объявил о том, чтобы к нему никто, из достигших пенсионного возраста сотрудников, не просился на прием с целью продлить срок своего пребывания на хлебной должности. Этот слух был словно нож, воткнутый в сердце огромного числа пожилых сотрудников ГАИ. Они ведь помнили времена, когда удавалось отсрочить уход на пенсию на несколько лет.

Они ведь, в тесном семейном кругу, делились переживаниями по поводу того, что своевременный выход на пенсию может сорвать планы по покупке очередной квартиры или виллы, причем не только в южном городе, но и за рубежом. А ведь нужно было и автопарк менять регулярно, на отдых ездить и вообще вести жизнь человека успешного и богатого. В ранге пенсионера, лишившись доступа к «хлебному дереву», все это было невозможным!

Нет, в душе, в ее очень потаенных уголках, каждый житель южного города мечтал о том, чтобы социальный лифт работал отлаженно и согласно той инструкции, с помощью которой он эксплуатируется за рубежом. То есть, выталкивая наверх самых трудолюбивых и талантливых. Но, в реальной жизни, когда дело касалось каждого из южногородцев, особенно тех из них, что обзавелись нужными знакомствами и родственными связями, дело обретало иной оборот.

Начинались традиционные рассуждения о том, что начинать нужно с кого-то другого. Так, смею подозревать, думал и Мубарек. Но, так или иначе, он лишился насиженного кресла. И новость об этом встревожила очень многих из тех, кто верил в могучую силу тапша. «На его месте мог быть и я!», с грустью и тревогой рассуждали многие сотрудники ГАИ. Во дворах же южного города блеяли жертвенные барашки. Их мнения о том, хотят ли они быть принесены в жертву, также никто не спрашивал.