Министр обороны США заявил о планах вывести 5 тыс. солдат из Афганистана

Министр обороны США Марк Еспер заявил, что руководство страны может вывести из Афганистана более 5 тыс. военнослужащих и оставить в стране 8,6 тыс. человек. Об этом сообщило агентство Associated Press 20 октября.

Эспер во время своего визита в Афганистан, который начался в воскресенье, отметил, что сохранение 8,6 тыс. американских солдат позволит поддерживать борьбу с террористическими организациями «Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещены на территории России. — Ред.). От подчеркнул, что любой вывод войск может состояться только как часть мирного соглашения с движением «Талибан» (запрещено в РФ. — Ред.)

В конце августа Соединенные Штаты в ходе девятого раунда переговоров смогли достичь договоренностей с «Талибаном» о временных параметрах вывода иностранных войск из Афганистана.

В июле президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты будут снижать численность своих военнослужащих в Афганистане, однако оставят там разведывательную подразделения.

21 декабря американский президент Дональд Трамп отдал приказ Пентагону подготовить план вывода военных из Афганистана, согласно которому страну в течение 8–12 месяцев должны покинуть около 7 тыс. военных. Всего в стране пребывает около 14 тыс. военнослужащих. В конце января американский лидер заявил, что полный вывод войск возможен при достижении мирных договоренностей в Афганистане.

США проводят антитеррористическую операцию в стране с 2001 года. Позднее там стали действовать международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО (iz.ru)