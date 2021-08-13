Великобритания раскритиковала вывод американских войск из Афганистана, назвав его ошибкой. «Соглашение, заключенное в Дохе, было ошибкой. Мировому сообществу, вероятно, придется расплачиваться за нее», — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью Sky News в пятницу, 13 августа.

По словам министра, решение о выводе американских войск с Гиндукуша вызвало серьезную проблему. Террористическая сеть «Аль-Каида», по всей видимости, вернется в Афганистан и «станет угрозой для нас и наших интересов», сказал он, пояснив, что «несостоявшиеся государства являются рассадником для такого рода людей».

В пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созвал срочное совещание кабинета министров, посвященное ситуации в Афганистане. Ранее стало известно, что Лондон направляет в Кабул отряд спецназа для обеспечения эвакуации сотрудников британского посольства.

В Дохе США, которыми в то время руководил президент Дональд Трамп, заключили с талибами соглашение об условиях вывода американских войск из Афганистана. По словам Уоллеса, у его страны не оставалось выбора, кроме как тоже вывести свои войска с Гиндукуша.