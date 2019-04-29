Министр финансов США заявил, что торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином приближаются к финалу

Министр финансов США Стивен Мнучин считает, что торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином приближаются к финальной стадии. Такое мнение, как сообщает газета The New York Times, глава американского Минфина высказал, выступая в воскресенье на конференции в Лос-Анджелесе.

«Мы выходим на финальный круг, — сказал Мнучин. — Я считаю, что обе стороны хотят достичь соглашения. Мы достигли большого прогресса». При этом он также подчеркнул, что на данный момент еще «остаются открытыми некоторые важные вопросы».

Ранее сообщалось, что Мнучин и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер на этой неделе отправятся в Пекин, где 30 апреля продолжат переговоры по торговым отношениям между США и Китаем. Со стороны КНР переговоры возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который также будет во главе китайской делегации в поездке в Вашингтон для дополнительных переговоров, которые начнутся 8 мая.

Как указало агентство Bloomberg, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп могут подписать торговое соглашение во время саммита в Японии, который запланирован в мае. По данным газеты The Wall Street Journal, это событие может состояться в конце мая или начале июня.